Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил вице-премьера Татьяну Голикову запретить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха с психоактивным действием, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение.

По словам парламентария, в его адрес на протяжении последнего месяца поступает большое количество обращений от родителей о том, что их дети приобретают на маркетплейсах так называемые «пьяные» орехи. Хамзаев подчеркнул, что эти плоды обладают психоактивным действием из-за содержания токсичного вещества.

Бетельный орех, или бетель (Areca catechu) является вечнозеленым многолетним растением, которое растет в Юго-Восточной Азии, Индии и на Шри-Ланке. Его главный компонент вещество ареколин действует как нейростимулятор, вызывает возбуждение, а в больших дозах — помутнение сознания.

Депутат попросил вице-премьера поручить провести тщательную проверку этой продукции и принять меры по ограничению ее оборота.

«По результатам проверки необходимо рассмотреть возможность включения данного продукта в перечень веществ, запрещенных к свободному обороту», — говорится в документе.

Хамзаев также отметил, что среди последствий отравления бетельными орехами фиксируются симптомы от головной боли до судорог.

По его словам, чтобы избежать таких случаев, следует допускать к продаже на маркетплейсах только полностью сертифицированную и лицензированную продукцию, которая находится под российской юрисдикцией.