Компания Google подтвердила блокировку рекламного аккаунта Desi Banks Productions LLC, связанного с комиком из США Деси Бэнксом, после публикации издания The Grayzone. В расследовании издания показано, что в течении многомесячной международной рекламной кампании аккаунт комика использовался для вербовки иранцев в интересах израильской разведки Моссад.

Как сообщили в Google, аккаунт был приостановлен за нарушение правил размещения рекламы. С портала прозрачности рекламы также были удалены объявления о вербовке, зарегистрированные на Desi Banks Productions LLC. Представитель компании отметил, что удаление объявлений является стандартной процедурой при блокировке аккаунта, но не уточнил, какие именно правила были нарушены.

Деси Террелл Бэнкс младший — американский комик и актёр, родился 9 мая 1993 года в Атланте, США. Его канал на YouTube имеет более 2 миллионов подписчиков и более 750 миллионов просмотров.

По данным журналистов The Grayzone, на протяжении нескольких месяцев через рекламные инструменты Google и связанные онлайн-платформы распространялись объявления, ориентированные, в том числе, на родственников иранских чиновников и представителей ЛГБТ*-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Кампания была направлена на склонение к сотрудничеству с Моссадом и действовала в ряде европейских стран и США и использовала вводящие в заблуждение форматы — от советов по безопасности детей до маскировки под рекламу косметики. По информации издания, в международной шпионской кампании, кроме аккаунта комика, использовался телеграм-канал «Blue Message», аккаунт Payameabi на платформе X и формы для набора персонала якобы для работы в Google.

Комик Бэнкс некоторое время не отвечал на запросы журналистов, опубликовав вместо этого сообщение в сети X с общими рассуждениями о давлении со стороны «врагов». Позднее он заявил, что не знает, как так вышло, что его аккаунт распространял такую рекламу.

«Перестаньте верить в чушь. Я возмущен тем, что происходит, потому что я даже не знаю, что всё это значит. Людей действительно обманывали ради кликбейта. У меня есть дети, и я никогда бы в жизни не стал ввязываться в подобное. Кто-то использовал мою ООО без моего ведома. Как? Я пока не знаю», — написал Бэнкс в соцсети.

Редактор The Grayzone Макс Блюменталь ответил Бэнксу: «Деси, мы пытались связаться с вами, чтобы получить комментарий по поводу нашего сообщения о том, что ваша ООО используется для покупки рекламы для израильской разведывательной службы Моссад. Google заблокировал ваш аккаунт сегодня за «вопиющие» нарушения; пора объяснить, что здесь происходит».

*движение признано экстремистским и запрещено в РФ