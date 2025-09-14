О масштабной ночной атаке украинских дронов утром 14 сентября отчиталось Министерство обороны России. Средства ПВО сбили и остановили 80 беспилотников самолетного типа. На территории Киришского нефтеперерабатывающего завода (КИНЕФ) в Ленинградской области произошел пожар.

Минобороны России сообщило, что дроны пытались атаковать цели в девяти регионах. Основная активность традиционно пришлась на западные области. В Брянской области уничтожено 30 беспилотников, в Крыму — 15, в Смоленской области — 12, в Калужской — 1-, в Новгородской — пять, над акваторией Азовского моря — три, над Ленинградской областью — два. По одному БПЛА сбито в Орловской, Рязанской и Ростовской областях.

В Ленинградской области при падении обломков дрона загорелся нефтеперерабатывающий завод «КИНЕФ» в районе Киришей. Глава региона Александра Дрозденко снаписал в телеграм-канале, что пожар потушен, жертв и разрушений нет. При этом губернатор ранее рассказывал о трех уничтоженных над областью БПЛА, тогда как Минобороны сообщало о двух.

«В районе Киришей уничтожено 3 БПЛА. Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано. Пострадавших нет», — заявил Дрозденко.

Также в Ленобласти в ночь на 14 сентября произошла два инцидента на железнодорожных путях. в Лужском районе сошли с рельсов три пустых вагона грузового состава, а в Гатчинском районе — отдельный тепловоз. Машинист тепловоза погиб. Проверяются версии о диверсиях.