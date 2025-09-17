Госдума единогласно приняла закон о выходе России из Европейской конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Как передает корреспондент RTVI, это решение поддержали 399 депутатов.

8 сентября президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции против пыток. Поводом стало отсутствие представительства страны в соответствующем комитете.

Европейская конвенция против пыток, утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН в 1984 году, запрещает любые формы пыток и жестокого обращения. Россия присоединилась к этому международному соглашению 28 февраля 1996 года в Страсбурге, взяв на себя обязательство не допускать подобных действий во время допросов, арестов и содержания под стражей, как и другие страны-участницы.

В частности, была денонсирована как сама конвенция, так и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в Страсбурге.

Позиция депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения заявил, что то, что Россия только сейчас выходит из этого соглашения, говорит о том, что она пыталась вести диалог с Советом Европы (СЕ), который «делает все для того, чтобы разрушить Россию».

Он также обратил внимание на то, что СЕ не реагирует на пытки Украины в отношении мирных граждан и военнослужащих.

«Где Совет Европы? Они придумывают, со своей стороны реализуют провокации в отношении, в том числе, и наших граждан, и участников специальной военной операции, переворачивает это все с ног на голову, поэтому давно надо было денонсировать это соглашение», — заявил Володин.

Отдельно спикер Госдумы обратился к «чиновникам из министерств», призвав их «снимать розовые очки и прекращать ездить по заграницам» по примеру депутатов.

«Понятно, чем это закончится. <…> Хотелось бы, чтобы тут представители правительства более жесткую позицию занимали, поддерживая специальную военную операцию и курс президента. Есть от чего и от кого избавляться», — добавил он.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов напомнил, что до начала СВО в рамках минских соглашений существовала миссия ОБСЕ.

«Так вот, эта миссия ОБСЕ выполняла роль разведоргана ВСУ. У нас масса свидетельств, когда после того, как они побывают на каком-то объекте ополченцев, туда сразу после прилетал снаряд или мина», — сообщил он.

Позиция Минюста

Во время обсуждения замминистра юстиции Елена Ардабьева отметила, что Конвенция создает Европейский комитет по предупреждению пыток, который состоит из представителей стран-участниц и имеет право посещать тюрьмы для проверки условий содержания заключенных.

Она отметила, что в декабре 2023 года истекли полномочия члена Европейского комитета от РФ, после чего комитет заблокировал избрание нового члена.

«Тем самым был подорван основной организационно-правовой механизм конвенции, который заключается во взаимном мониторинге соблюдения международных обязательств в области защиты от пыток и иного жестокого обращения всеми государствами-членами Конвенции. Ввиду очевидного нежелания европейского комитета продолжать взаимодействие с Российской Федерацией, предлагается денонсировать конвенцию», — сказала Ардабьева.

Она отметила, что сама Конвенция не содержит правовых стандартов защиты от пыток и иного недопустимого обращения.

«Поэтому ее денонсация не повлечет снижения гарантий защиты в данной области в нашей стране. Россия продолжит участие в ключевых международных договорах, предусматривающих как стандарты запрещения пыток, так и механизмы контроля за их соблюдением», — заявила Ардабьева.

Важнейшим из них является Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, продолжила замглавы Минюста.

По ее словам, в России есть механизмы контроля за учреждениями, исполняющими наказания. Это полномочия прокуратуры по надзору за соблюдением прав человека в местах лишения свободы, а также работа уполномоченного по правам человека.

«Выход из этой конвенции ни в коей мере не нарушит права человека. В Российской Федерации по-прежнему будет защита от пыток и других противоправных и унижающих человеческое достоинство действий», — заявила замминистра.

Ардабьева также отметила, что Россия вряд ли вновь ратифицирует эту конвенцию.