Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации Европейской конвенции по запрету пыток, соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента. В конце августа с такой инициативой выступало правительство.

В тексте документа предлагается денонсировать не только конвенцию, но и связанные с ней протоколы №1 и №2. Россия подписала их в феврале 1996 года в Страсбурге, ратифицированы документы были в марте 1998-го.

Как отмечается в пояснительной записке, с декабря 2023 года Россия не входит в Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, учрежденный на основании конвенции, и не может «полноправно и полноценно» участвовать в его деятельности.

Обращения Москвы по возобновлению работы в комитете «игнорировались», утверждается в записке. В связи с этим предложено денонсировать конвенцию и протоколы к ней.

Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в конце августа предложило правительство. Официальный представитель МИД Мария Захарова заверила, что это не принесет ущерба российским гражданам, поскольку страна «остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека».

Юрист Петр Хромов в разговоре с «Коммерсантом» подтвердил, что денонсация конвенции не отменяет абсолютный запрет на применение пыток, который закреплен в Конституции России и Всеобщей декларации прав человека. По его словам, этот шаг связан с выходом России из Совета Европы.