Москва и Нью-Дели подписали соглашение о мобильности рабочей силы в ходе недавнего саммита в Нью-Дели, рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, Россия теперь готова принимать неограниченное количество индийских специалистов.

Мантуров отметил, что только для обрабатывающей промышленности требуется дополнительно минимум 800 тыс. человек.

«А что касается, например, торговли, это еще порядка 1,5 млн человек. Сфера услуг, стройка. <…> Мы готовы принять неограниченное количество [индийцев]», — сказал он.

При этом первый вице-премьер подчеркнул, что такой масштабный приток мигрантов не произойдет одномоментно — потребуется время на адаптацию, оформление документов и распределение между конкретными работодателями.

В декабре 2023 года Мантуров, тогда возглавлявший Минпромторг, заявлял, что они проанализировали потребность в кадрах до 2030 года в 20 отраслях. По его словам, речь идет о более чем 870 тыс. человек, из которых свыше 165 тыс. нужны для достижения технологического суверенитета.

Мантуров подчеркнул, что около 12% трудоспособных граждан России, то есть примерно 10 миллионов человек, заняты в обрабатывающей промышленности. Промышленный сектор обеспечивает почти треть всех вакансий на рынке труда, что составляет примерно 66 тысяч рабочих мест, добавил тогда он.

По его словам, особенно остро не хватает профессионалов в авиастроении, железнодорожном машиностроении, производстве электрооборудования и оборонно-промышленном комплексе.