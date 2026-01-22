Гренландия полностью поддерживает санкции, которые ЕС ввел против Москвы. Об этом посол России в Дании Владимир Барбин заявил в специальном интервью RTVI.

Владимир Барбин напомнил, что между Россией и Гренландией существует соглашение о взаимоотношениях в сфере рыболовства.

«На протяжении многих лет мы обменивались с Гренландией квотами на вылов рыбы. Гренландия приостановила действие этого соглашения в 2022 году», — рассказал посол России.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Гренландия присоединилась к санкциям ЕС в отношении России, Владимир Барбин ответил:

«Да, это трактовать нужно именно так. Гренландия полностью поддерживает те западные санкции, которые были введены против нашей страны».

Дипломат добавил, что до 2022 года у Москвы были «весьма конструктивные» и содержательные контакты с МИД Гренландии, но сейчас прямых контактов нет. При этом Дания в настоящий момент является председателем Арктического совета, а функции председательства исполняет именно Гренландия.

«В этом качестве, соответственно, контакты у российского МИД, у российских дипломатов с датскими дипломатами — они имеются», — отметил посол.

В 2009 году, по итогам референдума, Дания предоставила Гренландии более широкую автономию. К гренландцам перешел контроль над судебной системой, полицией, а также над всеми природными ресурсами. При этом вопросы обороны, денежная и внешняя политика по-прежнему находятся в ведении Датского королевства. Гренладния (как и другая датская автономия — Фарерские острова) не состоит в ЕС.

Владимир Барбин также рассказал об отношениях России с Фарерскими островами — еще одной автономией в составе Дании. В декабре 2025-го Россия и Фареры договорились продлить на год соглашение о взаимоотношениях в области рыболовства.

«Состоялся обмен, согласовали обмен квотами, возможности ловли российскими рыбаками в Фарерских водах и фарерскими рыбаками в водах Баренцева моря (в российской исключительной экономической зоне Баренцева моря. — Прим.RTVI). То есть, действительно, в каких-то объемах наши взаимоотношения с Фарерами сохраняются и продолжаются», — заявил посол России.

Однако, по словам Барбина, с 1 января власти Фарерских островов ввели санкции против двух российских рыболовецких компаний и вообще против «большого числа российских компаний и физических лиц», которые ранее попали в санкционный список ЕС. «Безусловно, это недружественный шаг, это дискриминация в том числе и российских рыбаков», — сказал посол.

К примеру, когда российские суда заходят в порт Фарерских островов, рыбакам запрещено покидать его территорию. «Они фактически замкнуты или заперты на очень ограниченном пространстве», — пояснил посол.

По его словам, в 2014 году власти Фарерских островов «убедили» Москву, что не поддерживают санкции Евросоюза, а проводят самостоятельную политику в вопросах рыболовства.

«В нынешних условиях, конечно, придется серьезно подумать о будущем наших отношений с Фарерскими островами», — заключил Владимир Барбин.