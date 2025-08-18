В инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 человек из детского лагеря Стерлибашевского района, из них 22 — дети, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Это отдыхающие и вожатые одного из детских лагерей Стерлибашевского района. Из них — 22 ребенка и 3 взрослых. В медучреждении их осмотрели специалисты. После осмотра и оказания помощи 9 человек отпустили домой», — написал министр.

По его данным, 16 человек госпитализировали, их состояние оценивается как средней степени тяжести, наблюдается улучшение самочувствия.

Прокуратура ранее сообщала, что недомогание почувствовали дети в возрасте от 12 до 17 лет и несколько сотрудников детского лагеря.

«Прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при организации питания и досуга несовершеннолетних, проверит наличие необходимых документов, свидетельствующих о здоровье сотрудников и отсутствии опасных заболеваний», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Первый вице-премьер республики Урал Кильсенбаев сообщил, что в лагере отобрали пробы еды, воды, смывы с поверхностей, также отобран биологический материал у детей и сотрудников.

«Осторожно, новости» пишет, что по предварительным результатам эпидемиологического расследования причиной заболевания стала норовирусная инфекция.

«Ее обнаружили в биологическом материале работника пищеблока. Временно приостановлена деятельность лагеря до выяснения всех обстоятельств», — сообщает телеграм-канал.

РБК Уфа отмечает, что лагерь находится в деревне Лесной Кордон Стерлибашевского района республики. Организация является филиалом АНО Военно-патриотический парк РБ «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.

Воспитанники рассказали Readovka, что «грешат на котлеты» — якобы они были не до конца прожарены.