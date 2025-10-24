Пять российских альпинистов, возглавляемых чемпионом России по альпинизму в 2018—2019 годах Андреем Васильевым, не может спуститься с высоты 8163 метров на горе Манаслу в Непале. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, альпинисты покорили вершину горы 22 октября. Путь к вершине занял пять дней, а в ходе спуска возникли сложности из-за сильного ветра и снегопада.

SHOT отмечает, что альпинисты намеревались пешком спуститься до плато на высоте 7100 метров, после чего перейти на «австрийский маршрут». Однако проблемы с видимостью помешали команде достигнуть этой цели.

По информации телеграм-канала, россиянам удалось выйти на связь с местными спасателями и попросить их оказать помощь в спуске. Альпинистам приходится ночевать в палатке при температуре -28 градусов и силе ветра, которая оценивается в 6 баллов по шкале Бофорта (10,8-13,8 м/с).

Накануне Alpagama со ссылкой на самого Васильева сообщил, что участники его группы здоровы, но очень устали. Команда россиян замедлила продвижение из-за плохой видимости на высоте 7460 метров.

«Нам нужно видеть маршрут спуска. Мы думаем только о том, как безопасно спуститься», — сказано в сообщении, которое Васильев передал с помощью спутникового коммуникатора InReach .

Изначально руководитель группы планировал дойти до 7100 метров и оттуда спускаться по маршруту Месснера/Тирольскому маршруту, а не по новой линии, которой поднимались к вершине. По данным портала Explorersweb, команде необходимо будет спуститься на 700 метров по вертикали по незнакомой местности.

Alpagama отмечает, что альпинистам может помешать плохая погода: прогнозы указывают на низкие температуры и усиление ветра.

Сам Васильев писал во «ВКонтакте» 23 сентября, что в состав группы вошли Сергей Кондрашкин, Наталья Белянкина, Кирилл Эйземан и Виталий Шипилов.

В начале сентября стало известно о гибели российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая оказалась 12 августа на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой. Участники группы Наговицыной не смогли эвакуировать альпинистку из-за сложных погодных условий, а один из спасателей-добровольцев скончался в результате отека мозга.