В деревне Чернушка Локнянского района Псковской области грузовой поезд протаранил оказавшийся на путях легковой автомобиль, сообщает ПАИ. По данным псковского агентства, погибли четыре человека. Пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД) заявила о гибели трех пассажиров легковушки и госпитализации водителя в тяжелом состоянии.

В сообщении ОЖД говорится, что 18 января в 10:05 мск водитель легкового автомобиля проигнорировал красный сигнал семафора на железнодорожном переезде на перегоне Самолуково — разъезд Насва и попытался пересечь пути перед приближающимся грузовым составом №9401.

Машинист, увидев автомобиль на переезде, пытался экстренно затормозить, но с учетом расстояния и скорости ему не удалось избежать столкновения. В результате три пассажира легковушки скончались на месте от полученных травм, а водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии, уточнили в ОЖД.

Локомотивной бригаде после инцидента медицинская помощь не потребовалась. Расписание движения поездов по участку железной дороги, где произошло столкновение, не нарушено.

При этом Псковское агентство информации (ПАИ) сообщает о гибели всех четырех человек, находившихся в Renault Logan, включая водителя. В издании уточнили, что грузовой состав, врезавшийся в автомобиль, ехал из Пскова в Великие Луки.

ГУ МВД по Псковской области тоже сообщило о гибели четырех человек — сидевшего за рулем Renault Logan мужчины 1986 года рождения и трех его пассажирок. В ведомстве добавили, что работу полицейских на месте происшествия координирует лично врио начальника областного управления ГАИ Андрей Калинин.

Судя по опубликованным ПАИ фотографиям с места происшествия, локомотив врезался в черную легковушку сбоку, смял ее и отбросил вниз с железнодорожной насыпи. Салон автомобиля оказался смят полностью по всей длине кузова.

Ранее, в сентябре 2025 года, в Смоленской области грузовой поезд врезался в оказавшийся на путях грузовик и сошел с рельсов. Среди упавших вагонов были цистерны с бензином, который в результате загорелся. Пострадала локомотивная бригада. Из-за проведения работ по ликвидации последствий ЧП было приостановлено движение поездов, в том числе между Россией и Беларусью.

В феврале 2025 года электропоезд врезался в легковую «Ладу» на железнодорожном переезде и смял ее. Сотрудники ГАИ установили, что водитель легкового автомобиля выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал семафора. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.