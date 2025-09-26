Утром 26 сентября грузовик столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде в Смоленской области, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД). В результате с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, начался пожар.

«Сегодня в 7:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом», — говорится в сообщении.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но «расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», отметили в пресс-службе МЖД.

В результате инцидента пострадала локомотивная бригада, уточняется в сообщении МЖД. Машиниста и его помощника доставили в больницу с травмами средней тяжести. О состоянии водителя большегруза пока не сообщается.

По предварительным данным МЖД, в результате столкновения с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, что повлекло возгорание груза.

В МЧС сообщили, что пожарные тушат шесть вагонов с горючими материалами. К ликвидации последствий инцидента привлечены более 40 специалистов и 10 единиц техники. Кроме того, на место инцидента направили три пожарных и четыре восстановительных поезда, сообщили в МЖД.

В УМВД по Смоленской области сообщили, что ДТП произошло на железнодорожном переезде 439-го километра автодороги Р-120 Брянск-Смоленск. Всего в составе 36 вагонов, шесть из них с топливом.

«Неустановленный водитель, управляя большегрузом с полуприцепом, двигаясь со стороны города Смоленска в сторону города Рудня, <…> проезжая на запрещающий сигнал семафора, совершил столкновение с локомотивом», — говорится в сообщении смоленского управления МВД.





Движение поездов на участке приостановлено, заявили в МЖД. В частности, Белорусская железная дорога сообщила об отмене четырех поездов между Беларусью и Россией, отправление которых было запланировано на 26 сентября:

№6705/6706 Смоленск-Заольша;

№6709/6710 Смоленск-Заольша;

№6707/6708 Заольша-Смоленск;

№6711/6712 Заольша-Смоленск.

В то же время ограничено движение автомобилей в сторону города Рудня. «Сотрудники Госавтоинспекции предлагают водителям, которые двигаются в сторону города Рудни, выбирать альтернативные пути движения», — отметили в УМВД по Смоленской области.

Смоленская транспортная прокуратура организовала проверку инцидента. Для координации действий по ликвидации последствий ДТП на Московской железной дороге организован оперативный штаб.

26 сентября в Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Схода ж/д состава не произошло, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.