Утром 26 сентября в Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджер Max.

«Примерно в 5:00 утра в пятницу, 26 сентября, недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях», — написал он.

По словам губернатора, пострадавших нет, схода железнодорожного состава не произошло.

«На месте происшествия работают оперативные службы. Просьба сохранять спокойствие», — добавил Ведерников.

Плюсса — станция Октябрьской железной дороги на ж/д ветке Луга — Псков. Расположена в одноименном поселке. После инцидента Октябрьская железная дорога сообщила, что «по техническим причинам» два пассажирских поезда «Ласточка», курсирующие между Псковом и Санкт-Петербургом, проследуют по измененному маршруту через станцию Батецкая. Речь идет о поездах № 810 (Псков — Санкт-Петербург) и № 809 (Санкт-Петербург — Псков).

19 сентября поезд сошел с рельсов в Амурской области, в результате чего два человека погибли, еще 12 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 143 УК).