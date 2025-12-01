15-летняя девочка, которая пострадала 30 ноября при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Глава города отметил, что подростку провели несколько операций, ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное.

По словам Развожаева, севастопольский Департамент здравоохранения и главный врач больницы №5 на связи со специалистами Российской детской клинической больницы.

«Если девочку удастся стабилизировать, то мы сразу начнем транспортировку пострадавшего ребенка в Москву», — добавил губернатор.

Накануне вечером Развожаев писал об отражении атаки ВСУ на Севастополь, все службы были приведены в состояние боевой готовности. По его словам, осколки от сбитой воздушной цели ранили девочку в парке Победы.

Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 21:18 мск, через 40 минут она была отменена. По данным Минобороны, накануне 30 ноября над Крымом уничтожили один дрон. Еще четыре были БПЛА сбили утром. В ночь на 1 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских дрона.