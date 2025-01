Палестинская исламистская группировка ХАМАС передала Красному Кресту четырех израильских заложниц, сообщила 25 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). После передачи военным ЦАХАЛ они прибыли в Израиль.

«Возвращающиеся заложницы сейчас направляются на первичную точку встречи на юге Израиля, где они встретятся со своими родителями», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Из плена ХАМАС освобождены четыре женщины-военнослужащих — 20-летние Карина Ариев, Наами Леви и Ланиэль Гильбоа, а также 19-летняя Лири Альбаг. Все четверо были похищены с поста на военной базе в кибуце Нахаль-Оз во время нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года. Они находились в плену 477 дней.

Трансляцию освобождения израильских заложниц вела Al Jazeera. Несколько десятков представителей ХАМАС в балаклавах выстроились у сцены, установленной на площади в центре города Газа, в оцепление, через которое проехали четыре автомобиля Международного комитета Красного Креста (МККК). Два представителя организации прошли к сцене и подписали некие документы. Затем в оцепление въехали четыре гражданских автомобиля с заложницами. Все четыре женщины были одеты в военную форму и держали в руках «подарочные пакеты», предоставленные ХАМАС. Со сцены их увели в машины МККК.

The Times of Israel отмечает, что освобождение военнослужащих не соответствует положениям сделки Израиля и ХАМАС, поскольку в соответствии с соглашением сначала должны быть освобождены женщины-гражданские, а затем военные. О нарушении условий договоренностей со стороны палестинской группировки накануне заявил и израильский премьер Биньямин Нетаньяху. По данным The Times of Israel, он провел консультации, чтобы обсудить, каким образом реагировать на действия ХАМАС. Однако в конечном итоге власти еврейского государства согласились на обмен в том виде, в каком его предложили в секторе Газа.

Израиль взамен должен освободить 200 палестинских заключенных, включая 120 осужденных пожизненно, передает Associated Press. При этом 70 из них будут депортированы за пределы сектора Газа и Западного берега реки Иордан, заявили в ХАМАС.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение четырех удерживавшихся в секторе Газа израильтянок и выразил надежду на скорое вызволение остающихся в анклаве россиян, в том числе Александра Труфанова.

«Со своей стороны ожидаем освобождения в ближайшее время до сих пор удерживаемых в заложниках российского гражданина Александра Труфанова и уроженца Донбасса, сына российской гражданки Максима Харкина», — говорится в заявлении посла.

Ранее Викторов сообщил, что Труфанов находится в «удовлетворительном, но не положительном» состоянии. По словам посла, россиянин был ранен при захвате 7 октября 2023 года. Отец Труфанова был убит при нападении боевиков.

Израильская сторона сообщала, что среди пленников есть восемь человек с российским гражданством. Часть из них освободили в 2023-2024 годах. В сентябре стало известно о гибели удерживаемого боевиками россиянина Александра Лобанова. Израильские военные обнаружили его тело вместе с телами еще пяти заложников в подземном туннеле в Рафахе.

В середине января Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Перемирие вступило в силу 19 января, в этот день боевики освободили трех женщин. Всего на первом этапе сделки ХАМАС должен отпустить 33 заложника в обмен на палестинских заключенных. Израиль считает, что большинство заложников в списке живы.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января после 15 месяцев боевых действий. В этот день палестинская группировка освободила трех израильских заложниц. Всего на первом этапе сделки, который продлится 42 дня, ХАМАС должен отпустить 33 заложника в обмен на палестинских заключенных. Ожидается, что Израиль освободит из тюрем более 1850 палестинцев. После передачи первых пленных из израильских тюрем отпустили 90 человек.

Согласно условиям соглашения, передача заложников будет проходить каждую субботу. В период проведения первого этапа сделки стороны должны договориться о параметрах второго и третьего этапов.