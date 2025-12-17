Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение с предложением запретить детские товары, имитирующие алкогольную продукцию. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

В обращении депутаты указали, что в смежной сфере борьбы с курением уже сделан важный шаг — федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма запретил имитацию табачных изделий при производстве других товаров.

«В магазинах в свободном доступе представлены товары, эксплуатирующие алкогольную тематику и ориентированные на детей: газированные напитки, имитирующие шампанское, снеки со вкусами “игристого”, кондитерские изделия в форме бутылок элитного алкоголя. Подобная продукция — это форма скрытого маркетинга», — убеждены парламентарии.

Они сослались на оценки экспертов, согласно которым существует прямая связь между воздействием алкогольной атрибутики и началом употребления спиртного. «Подростки, подверженные такому маркетингу, значимо чаще начинают пить в раннем возрасте», — говорится в документе.

Авторы обращения привели данные мониторинга Минздрава России среди городских школьников 15—17 лет за 2019—2020 годы, согласно которым алкоголь употребляли 37% юношей и 49% девушек.

«Визуальная нормализация спиртного через детские товары приобретает характер серьезной угрозы здоровью новых поколений», — подчеркивают представители «Новых людей».

Депутаты считают необходимым распространить логику, уже успешно примененную к табаку, на спиртное, и предлагают ввести ограничение на использование визуальных образов и наименований видов алкогольной продукции при производстве и реализации товаров, доступных детям.

«Это позволит исключить скрытую пропаганду алкоголя через имитацию», — отмечают парламентарии.

Они попросили премьер-министра рассмотреть возможность разработки соответствующих мер и дать поручения профильным органам исполнительной власти по их реализации.

Представители фракции напомнили, что снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактика его потребления среди молодежи являются целями государственной политики, закрепленными в утвержденной правительством концепции до 2030 года.