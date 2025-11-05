Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что недоволен количеством сотрудников правительства области, которые имеют судимости, однако продолжают работу в органах власти. Об этом он рассказал на заседании регионального правительства 5 ноября.

Глава региона напомнил, что всего с апреля по октябрь 2025 года уволили девять человек, имевших проблемы с законом. Хинштейн поручил главе областной администрации Александру Крылову направить всем руководителям по всем направлениям перечень тех, кто продолжает занимать должности в правительстве.

«Когда мне начинают коллеги объяснять, что “он [чиновник с судимостью] хороший, он оказался жертвой обстоятельств”… в уголовном кодексе таких понятий “крайний”, “подставили” не существует», — заявил губернатор.

Хинштейн уточнил, что не будет «перечислять тех, кто остался», однако подчеркнул, что свои поручения он «не забывает».

«Когда я вижу, что у нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за получение или дачу взятки, не осужденные впоследствии, по нереабилитирующим основаниям — я для себя твердо понимаю, что человеку с таким прошлым делать в органах власти нечего», — подчеркнул глава Курской области.

По словам губернатора, процесс увольнений таких сотрудников необходимо завершить к декабрю. В дальнейшем, как рассказал Хинштейн, он будет озвучивать в «режиме онлайн, кто у кого работает и какие меры не предпринял», а также требовать объяснительные на свое имя с обоснованием причин, почему сотрудник с судимостью продолжает работу.

В мае 2025 года Хинштейн сообщил, что в регионе составили перечень чиновников, которых ранее привлекали по уголовным статьям или освободили от ответственности по причинам, недостаточным для их реабилитации. В список вошли более 70 человек, «пойманных за руку».

В апреле этого года глава Курской области говорил о недопустимости в органах власти людей, в отношении которых возбуждали уголовные дела. Накануне замглавы курского Центра компетенций Ирину Одеркову отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.

Комментируя решение суда, Хинштейн рассказал, что у него есть вопросы и к Павлу Моисееву, которого назначили и.о директора Центра занятости региона. Ранее в его отношении возубждали уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий.