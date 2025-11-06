Пластический хирург Екатерина Лонская, осужденная по делу о неудачной операции жене раввина Александра Бороды, работает медиком в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале «Дело Лонской», администрируемом стороной защиты.

В посте указано, что Лонская находится в зоне СВО почти месяц, а ее решение «помогать людям было однозначным и непоколебимым». Адвокат хирурга Кристина Высоцкая в беседе с РИА Новости уточнила, что контракт с Минобороны предполагает освобождение от наказания — как основного, так и дополнительного.

Защита Лонской намерена продолжать отстаивать ее право «на правду и справедливость».

«Впереди кассационная жалоба. Екатерина Александровна [Лонская] написала отказ от участия в этом заседании и оно состоится без нее» — пишет «Дело Лонской».

К публикации также прикреплено видеообращение врача. В нем Лонская говорит, что в случае, если ее защита опубликовала этот ролик, значит она уже находится в зоне боевых действий на Украине, где проведет ближайший год.

В ролике она также заявляет, что два года «боролась за справедливость, попытки доказать, что не виновата в слепоте зрячего человека», но безуспешно. Вместе с тем Лонская указывает, что инцидент, ставший поводом для уголовного дела, не характеризует ее «ни как врача, ни как человека».

«Я уверена, что мое решение [уйти в зону проведения СВО] многим может показаться слишком рискованным или слишком опасным, но я уверена, что в такой тяжелый период жизни нашей страны каждый врач, если бы оказался на моем месте, поступил бы точно также. Поэтому в ближайший год, сохраняя свою профессиональную честь и человеческое достоинство, я буду продолжать лечить и помогать людям по контракту с Министерством обороны РФ в зоне проведения СВО», — заявила хирург.

Дело Лонской

В октябре 2023 года жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды обратилась в московскую клинику эстетической медицины «Клазко», чтобы сделать блефаропластику — процедуру по коррекции формы век и разреза глаз. После операции женщина ослепла на оба глаза. Впоследствии ей сделали операции в Италии, но зрение удалось восстановить лишь частично — для одного глаза на 30%.

Было возбуждено уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК). В декабре 2024 года Лонскую, которая проводила блефаропластику жене раввина, задержали и отправили под домашний арест.

По данным комиссии экспертов, к потере зрения у пациентки привели «неверные диагностика, тактика лечения и профилактика осложнений при планировании и проведении операции». Столичная прокуратура отметила, что стойкая утрата зрительной функции и значительное снижение общей трудоспособности квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В июне 2025 года суд признал Лонскую виновной и приговорил к 11 месяцам колонии-поселения с запретом заниматься пластической хирургией на два с половиной года. В сентябре суд оставил приговор без изменений.

Блогер Ксения Шипилова называла Лонскую «одним из самых лучших хирургов России» и заявляла, что уголовным делом ей «ломают жизнь».

«Екатерина Лонская, запомните ее имя, человек с золотыми руками! На ее пути встретились люди, которые решили, что она должна сесть в тюрьму, лишиться возможности вести свою деятельность и стать преступником. <…> По всем фактам и доказательствам очевидно, что все что с ней происходит, жутко несправедливо», — писала она в своем телеграм-канале.

Со словами Шипиловой согласилась журналистка Ксения Собчак. «Все так. Абсолютный беспредел» — писала она в своих соцсетях.