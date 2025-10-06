Депортированные из Израиля активисты, журналисты и правозащитники, которые на судах гуманитарной флотилии пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа, обвинили израильских силовиков в жестоком физическом воздействии и словесных оскорблениях при задержании.

Они утверждают, что их избивали и приставляли автоматы к головам, натравливали собак, заставляли спать на полу или вообще не давали спать, лишили возможности принимать лекарства, принуждали смотреть видео нападений ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Напомним, на прошлой неделе Израиль перехватил все суда флотилии «Глобальный Сумуд» (GSF), на борту которых находилось более 400 человек, в том числе защитница окружающей среды Грета Тунберг. Большинство активистов поместили в Кециот — тюрьму строгого режима, которая находится в пустыне Негев. Там в основном содержатся палестинцы, обвиняемые израильскими властями в причастности к терроризму.

«Меня избивали с того момента, как мы вошли в порт, и до самого конца. Удары по спине, удары по голове — и они [израильские солдаты] смеялись, смеялись над всем этим. Любого, кто не мог отвести взгляд, наказывали ударом по голове», — поделился итальянский журналист Саверио Томмази.

Испанский активист и адвокат Рафаэль Боррего рассказал Reuters, что каждый раз, когда они по каким-то вопросам звали охрану, к ним в камеру врывались семь или восемь вооруженных людей, приставляли стволы автоматов к головам и валили на пол, причем с ними всегда были «готовые напасть» собаки.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) уведомило семью одного из активистов о том, что он передал им жалобу на избиение во время перехвата судна, когда получил травмы плеча и ребер. По данным ведомства, позже — уже в тюрьме — мужчину снова избили, нанося удары по лицу, высмеивали и оскорбляли, отказывали в чистой воде и не давали спать: охранники кричали на него всю ночь.

Экс-мэр Барселоны Ада Колау, тоже плывшая с флотилией, по возвращении в Испанию рассказала, что во дворе тюрьмы возле ее камеры была вывешена огромная фотография разбомбленной Газы с надписью на арабском языке — «Добро пожаловать в новую Газу». Политик назвала Кециот «тюрьмой фашистского государства».

«Когда мы попросили врача, нам сказали, что это для людей», — привела она пример.

Итальянский журналист Лоренцо Д’Агостино рассказал Guardian, что некоторым членам экипажа срочно требовались лекарства, но «израильтяне проигнорировали их».

«Когда мы все начали протестовать, они пришли в защитном снаряжении, натравили на нас собак и направили лазерные прицелы своих автоматов нам в головы. Они сорвали с нас рубашки, сняли палестинские символы, такие как куфия, и растоптали их», — рассказал мужчина.

Д’Агостино и несколько других активистов заявили, что израильские силовики, по всей видимости, намеренно обращались с Гретой Тунберг более жестоко, чем с остальными.

«Я своими глазами видел, как они накинули на нее израильский флаг, пока солдаты делали с ней селфи. Грета — сильная и смелая женщина, но во время задержания она выглядела глубоко потрясённой», — вспоминает журналист.

МИД Швеции распространило заявление, в котором подтвердило, что израильтяне заставляли Тунберг «держать флаги» и «поместили в камеру, кишащую клопами, со скудным питанием и водой».

МИД Израиля отверг все обвинения в жестоком обращении с пассажирами флотилии и назвал их «наглой ложью». На своей странице в соцсети Х ведомство опубликовало сообщение о том, что «все законные права задержанных были полностью соблюдены». По поводу Греты Тунберг министерство заявило, что она «не передавала израильским властям ни одно из нелепых и беспочвенных обвинений», перечисленных в заявлении шведского МИДа.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что «гордится» поведением сотрудников тюрьмы Кециот. В комментарии по поводу жалоб активистов он съязвил: «Им следует как следует оценить условия в тюрьме Кециот и дважды подумать, прежде чем снова попадать в Израиль».

Тунберг прилетела в Грецию 6 октября в составе группы из 171 депортированного Израилем активиста с Флотилии свободы. На пресс-конференции она заявила: «Позвольте мне заявить совершенно ясно: геноцид происходит прямо у нас на глазах, прямая трансляция геноцида на всех наших телефонах».

Общее число задержанных активистов составило 479 человек, депортированных — 341 человека. В их числе оказались 27 граждан Греции, в том числе депутат левого крыла Пети Перку. МИД страны отправил за ними специально зафрахтованный самолет, который забрал греков из международного аэропорта Эйлат-Рамон на юге Израиля.

Правоцентристское правительство Греции до этого уже столкнулось с критикой из-за колебаний в оценке действий Израиля. Оппозиционные партии и родственники активистов обвинили премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в том, что он отдает приоритет «стратегическому союзу» двух стран.

В пятницу МИД Греции выпустил «решительный письменный протест», призвав Израиль «незамедлительно завершить требуемые процедуры [репатриации] и уважать права соответствующих граждан». Ведомство раскритиковало «неприемлемое и ненадлежащее поведение израильского министра, направленное против граждан Греции», — очевидно подразумевая Бен-Гвира, издевательство которого над активистами засняли на видео. Однако оппозиционеры отметили, что это произошло на фоне многочисленных жалоб родственников активистов на безразличие властей.

Сейчас в сторону сектора Газа из Турции плывет переоборудованный в плавучий госпиталь паром, на борту которого около 250 человек — врачи, медсестры и журналисты. Судно уже находится примерно в 200 морских милях от пункта назначения.