Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны на линии фронта между Россией и Украиной в рамках мирного соглашения, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Такое предложение является одним из обсуждаемых, хотя среди чиновников нет единого мнения о глубине зоны, отмечает газета.

«Официальные лица расходятся во мнениях о том, насколько глубокой может быть реальная зона, и неясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, скорее всего, предусматривает территориальные уступки», — сообщает Politico.

По данным издания, Соединенные Штаты, по-видимому, не участвуют в обсуждении вопроса о буферной зоне.

Тот факт, что официальные лица пытаются перекрыть полосу земли внутри Украины, чтобы добиться хрупкого мира, говорят о том, что союзники по НАТО отчаянно нуждаются в разрешении войны, которая продолжается уже четвертый год, уточняет газета.

«Они хватаются за соломинку», — сказал экс-сотрудник Пентагона, который курировал политику в Европе и НАТО при администрации президента США Барака Обамы Джим Таунсенд. По его словам, русские не боятся европейцев.

Politico пишет, что численность военнослужащих, которые нужны для патрулирования границы, также остается под вопросом.

«Официальные лица обсуждают увеличение численности войск от 4 тыс. до примерно 60 тыс. человек. Но странам еще предстоит взять на себя какие-либо обязательства, а президент Дональд Трамп отказался от потенциального присутствия американских войск», — добавляет издание.

По словам двух дипломатов, любые миротворческие силы будут играть двойную роль, патрулируя вблизи демилитаризованной зоны и одновременно обучая украинские войска.

Один из источников газеты отметил, что союзники воздерживаются от публичного предоставления войск, ожидая ключевых деталей.

«Все стараются как можно быстрее договориться о гарантиях безопасности, чтобы Трамп не передумал», — сказал один из европейских чиновников.

В мае президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать на границе с Украиной буферную зону для обеспечения безопасности. По его словам, российские вооруженные силы уже приступили к работе над этим. «Активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — сообщил глава государства.

Позже начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин сообщил, что российские военные после освобождения Курской области от ВСУ приступили к созданию зоны безопасности вдоль государственной границы.