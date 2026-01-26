Индонезия официально запустила визу, предусматривающую пожизненное проживание для иностранных граждан, которые имеют кровные или семейные связи со страной. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Речь идет о программе «Глобальное гражданство» (GCI). Как отмечает издание ее решили запустить «без особой шумихи» на фоне растущей «утечки мозгов».

Министерство иммиграции впервые представило программу GCI в ноябре 2025 года. По информации индонезийской юридической фирмы PNB Immigration law firm, GCI — это статус проживания, при котором его обладатель сохраняет свое иностранное гражданство и использует свой заграничный паспорт, а потому не имеет право голоса или политические права.

Программа направлена на поддержку глобальной диаспоры Индонезии. Она включает в себя неограниченное разрешение на повторный въезд и предлагает бессрочный постоянный вид на жительство — срок действия разрешения не истекает. При этом иностранным гражданам запрещено покупать землю и дома в Индонезии, но они могут арендовать недвижимость.

Виза ориентирована на людей, имеющих «четкую связь» с Индонезией: бывшие граждане страны, а также дети и внуки индонезийцев. Для супругов граждан Индонезии эта программа также доступна. Однако для лиц с территорий, исторически прикрепленных к стране, а также для людей, служащих в иностранных вооруженных силах или участвующих в деятельности, противоречащей национальным интересам государства, установлены ограничения.

«Цель состоит в том, чтобы поддержать людей, которые чувствуют себя индонезийцами, но у которых есть заграничный паспорт из-за международной семейной ситуации», — говорится на сайте.

Для участия в GCI заявителям требуется подтвердить годовой доход не ниже $15 тыс. либо ежемесячный доход от $1500, а также предоставить так называемую иммиграционную гарантию. Для наемных специалистов достаточно официального приглашения, которое засчитывается как гарантия.

Остальные претенденты должны взять на себя обязательство вложить минимум $5 тыс. в ценные бумаги Индонезии, разместить средства на счетах местных банков или приобрести недвижимость стоимостью не менее $1 млн. Подача заявки на программу обходится от 34,8 млн рупий ($2078).

Согласно информации министерства иммиграции, каждый год около 1 тыс. граждан Индонезии получают гражданство Сингапура. Министр иммиграции и исправительных учреждений Агус Андрианто заявил, что на текущий момент заявления на GCI подали лишь семь человек, в том числе некоторые обладатели австралийских паспортов. Он также отметил, что процедура будет доработана, чтобы в дальнейшем не возникало сложностей.