Жители Ингушетии столкнулись с перебоями в электро- и водоснабжении из-за проливных дождей, накрывших регион вместе с соседними республиками Северного Кавказа. Наиболее сложная ситуация в Дагестане — его глава Сергей Меликов объявил о введении режима повышенной готовности.

В ГУ МЧС по Ингушетии сообщили, что 28 марта с 12:00 (совпадает с мск) прекращена подача электроэнергии в Сунже, а также в селах Нестеровское, Чемульга, Алхасты, Берд-Юрт, Аршты, Галашки, Мужичи и Алкун. Аварийные бригады работают на электросетях и насосных станциях в Карабулаке, Назрани и Сунже.

«В связи с аварией на улице Алханчуртская произведено частичное отключение водоснабжения и электроснабжения в Назрани», — рассказали «Интерфаксу» в мэрии города.

В Карабулаке агентству подтвердили, что из-за обильных осадков в ряде районов наблюдаются перебои с электричеством: бригады выясняют причины и принимают меры по ликвидации неполадок, ситуация находится на контроле оперштаба.

Из-за сбоя в электроснабжении пострадал и водозабор «Харланова» в Сунже, часть города осталась без питьевой воды. Жителей попросили расходовать ее экономно и заранее создать запас для неотложных нужд.

МЧС также предупредило о сохраняющихся рисках: в Малгобекском и Джейрахском районах возможны повреждения ЛЭП и перекрытие дорог из-за оползней, в горных районах не исключен сход снежных лавин.

Схожая картина наблюдается и в соседнем Дагестане, где из-за сильных ливней ввели режим повышенной готовности до 30 марта — в республике без света остались 283 населенных пункта с населением свыше 320 тыс. человек в 22 районах и одном городском округе.

В Махачкале введен режим ЧС, из подтопленных домов эвакуированы 73 человека, для них развернуты пункты временного размещения.

«Осадки до 50 мм фиксируются по всему Дагестану. По большей части есть проблемы с энергоснабжением. Наиболее сложная ситуация в столице», — заявил Меликов.

Глава ГУ МЧС России по Дагестану Муслим Девришбеков во время доклада на заседании оперштаба отметил, что максимальное количество осадков зафиксировано в Махачкале, Дербенте, населенных пунктах Ахты, Куппа, Касумкент, Избербаш, Кумух. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС были переведены в режим «Повышенная готовность».

Ключевые тезисы из доклада Девришбекова: