Новые санкции США против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» стали неожиданным ударом для Европы, пишет итальянское издание InsideOver. По мнению журналистки Симоны Манджанте, экономические последствия решений Вашингтона оборачиваются потерями именно для европейских стран, а не для Москвы.

Официальная позиция Вашингтона по поводу новых санкций — усиление давления на Кремль, однако, как отмечает InsideOver, в Европе все чаще задаются вопросом: кто на самом деле платит цену за эту стратегию.

«Ограничение экспорта российской нефти и газа сокращает мировое предложение и повышает цены. Европа, по-прежнему зависящая от импорта энергоносителей, сталкивается с ростом тарифов, инфляцией и потерей конкурентоспособности промышленности», — пишет Манджанте.

По мнению автора публикации, если крупные корпорации способны пережить подобные потрясения, то малый и средний бизнес, а также домохозяйства, уже пострадавшие от экономических кризисов последних лет, оказываются в куда более сложном положении.

Манджанте считает, что европейские правительства вынуждены балансировать между верностью союзническим обязательствам перед США и растущим недовольством своих граждан. «Реальность такова, что Европа может потерять гораздо больше. Пока США выигрывают за счет дешевых энергоресурсов и привлечения новых инвестиций, европейские компании задумываются о переносе производства за океан», — отмечает она.

При этом Россия, по оценке Манджанте, сумела адаптироваться к санкционному давлению, укрепив связи с Китаем, Индией, Ираном и странами Персидского залива, что позволило Москве переориентировать экономику на Восток.

«За риторикой единства скрывается растущая трещина между стратегическими интересами США и Европы», — подчеркивает Манджанте. По ее мнению, Евросоюз нуждается в более самостоятельной и прагматичной внешней политике, способной защищать собственные интересы и экономическую устойчивость.

«Санкции должны ослаблять того, против кого они направлены, а не бить по гражданам тех стран, которые их вводят», — заключает итальянская журналистка.