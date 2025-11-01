Сотрудники отдела Национального центрального бюро Интерпола МВД России задержали в Санкт-Петербурге жителя одной из стран Балтии по делу о незаконном присвоении более 1 млн евро. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МВД по городу.

66-летний мужчина, имя которого не называется, был объявлен в международный розыск. 31 октября его задержали на улице Красного Текстильщика.

В ведомстве отметили, что задержанный был директором и акционером крупной зарубежной компании с 2014 по 2019 год. Не имея на то законных оснований, он вывел со счетов организации более 1 млн 56 тыс. евро после начала процедуры банкротства фирмы.

По словам источника РИА «Новости», речь идет о бывшем генеральном директоре компании Overseas Baltic, обладающего статусом негражданина Латвии. Собеседник агентства уточнил, что мужчину объявили в розыск литовские правоохранительные органы. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Статусом негражданина обладают бывшие граждане СССР, на постоянной основе проживающие в Латвии, а также их дети, не имеющие латвийского или иного гражданства. В 1990-е годы основную долю неграждан Латвии составили люди, переехавшие в Латвийскую ССР из других советских республик с 1940 по 1989 год, а также их дети, родившиеся до 1 июля 1992 года.

Компания, которую возглавлял задержанный, предположительно специализируется на транспортных и логистических услугах по грузоперевозкам между странами Балтии и Польше, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, мужчина перевел средства, полученные незаконным путем, на счет фирмы на Мальте, а сам с 2020 года находится в России, не имея гражданства страны.

Задержанный подозревается в совершении преступлений, которые в российском Уголовном кодексе соответствуют статьям о преднамеренном банкротстве со стороны руководителя компании (п. «а» ч. 2 ст. 196 УК), неправомерных действиях при процедуре банкротства (ч. 1.1 ст. 195) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160). Мужчину доставили в отдел полиции, его передадут «инициатору розыска», сообщили в петербургской полиции.