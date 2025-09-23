Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий программу ипотечных каникул. Согласно поправкам в закон «О потребительском кредите (займе)», семьи при рождении или усыновлении второго и последующих детей получат право на отсрочку платежей по ипотеке сроком до полутора лет. Воспользоваться этой мерой поддержки можно будет только один раз, передает корреспондент RTVI.

Законопроект приняли единогласно, его поддержали 398 депутатов. Как сообщил на пленарном заседании замминистра финансов Иван Чебесков, планируемое нововведение отличается от уже существующих правил. В настоящее время семьи с одним ребенком могут получить ипотечные каникулы максимум на 6 месяцев при условии ухудшения финансового положения.

Новая же мера не потребует подтверждения снижения доходов и предоставит более длительный период отсрочки — до 18 месяцев, но не позднее достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Предлагаемые полуторагодовые ипотечные каникулы имеют принципиальное отличие от действующих шестимесячных. В текущей схеме заемщик полностью освобождается от платежей и начисления процентов на весь срок.

Новая программа предполагает двухэтапный подход для баланса интересов заемщика и банка:

Первые 6 месяцев: полная отсрочка платежей без начисления процентов.

полная отсрочка платежей без начисления процентов. Последующие 12 месяцев: платежи приостанавливаются, но проценты начисляются в соответствии с условиями договора.

Востребованность и эффективность меры

Замминистра финансов Иван Чебесков, в ходе дискуссии о законопроекте, пояснил, что его основная цель — не прямое стимулирование рождаемости, а помощь семье в период повышенных финансовых нагрузок. Он подчеркнул, что механизм не предполагает списания долга, что было бы некорректно, но дает временную отсрочку.

Чебесков отметил, что рождение ребенка часто связано с новыми расходами и временной потерей дохода одного из родителей. Проведенные исследования и данные от социального блока правительства подтверждают, что в такой ситуации семьям критически важна возможность временно приостановить платежи.

«Этот механизм создан, чтобы дать семье передышку, возможность адаптироваться к новым финансовым реалиям. И правительство, и банки готовы в этом помочь», — добавил он.

При этом замглавы Минфина уточнил, что многие банки уже самостоятельно предлагают свои варианты реструктуризации.

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев, ипотечные каникулы доказали свою эффективность. С момента запуска программы в 2019 году этой возможностью воспользовались 50 тысяч россиян. Важно, что около 80% заемщиков после каникул успешно возобновляют регулярные платежи, что подтверждает роль инструмента в восстановлении платежеспособности.

Бахарев также указал на противоречие в законопроекте: установленный максимальный срок каникул в 18 месяцев не согласуется с ограничением по возрасту ребенка (1,5 года). Поскольку оформление документов требует времени, фактически воспользоваться льготой в полном объеме практически невозможно, отметил он.

«В частности, комитет обращает внимание, что заемщику необходимо время для оформления подтверждающих документов, поэтому требование о предоставлении льготного периода не может быть направлено кредитору в день рождения или усыновления второго или последующих детей. В связи с этим получение льготного периода на полные 18 месяцев фактически становится невозможным, и максимальный льготный период всегда будет ограничен достижением ребенка возраста полутора лет или полутора годами со дня усыновления», — пояснил Бахарев.

Депутат предложил устранить эту правовую коллизию при подготовке законопроекта ко второму чтению. Также комитет считает необходимым уточнить перечень документов, которые смогут подтвердить право заявителя на получение более длительного льготного периода.

В КПРФ законопроект раскритиковали.

«Что нам предлагается сегодня? Понятно, что шаг вперед, даже не шаг, а такой полшага или маленький шажочек, нам предлагается фактически на шесть месяцев освободить от платежа. после этого начинают начисляться проценты, то есть это уже никакое не освобождение, по большому счету долг будет расти», — сказал во время обсуждения депутат Госдумы Алексей Куринный.

Парламентарий заявил о необходимости «сверхординарных мер», предложив конкретную схему списания ипотечной задолженности в зависимости от количества детей: 30% за первого ребенка, 60% — за второго, и 90-100% — за третьего. По его мнению, такая мера станет реальным стимулом для роста рождаемости, поскольку окажет существенную финансовую поддержку семьям.

Идея увеличить срок ипотечных каникул была предложена правительством в конце июля 2025 года. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что это поможет семьям в сложный период, когда один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком и не работает.