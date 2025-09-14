Совет депутатов Ненецкого автономного округа 14 сентября избрал врио губернатора Ирину Гехт главой региона сроком на пять лет. Как сообщил председатель окружного собрания Александр Чурсанов, за ее кандидатуру проголосовали 16 депутатов.

Полгода назад президент России Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора НАО после того как Юрий Бездудный покинул пост по собственному желанию.

Уроженка Курганской области Ирина Гехт с мая 2024 года по январь 2025 года работала председателем правительства Запорожской области, ранее, в 2019-2024 годах работала в должности первого заместителя губернатора Челябинской области. С 2014 по 2019 год Гехт являлась сенатором от Челябинской области.

На должность главы НАО также претендовали депутат окружного собрания Михаил Райн и депутат совета муниципального района «Заполярный район» Татьяна Антипина.

Между тем глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о рекордной кибератаке во время Единого дня голосования. Зафиксировано около 290 тысяч попыток взлома портала комиссии и более 300 — платформы дистанционного электронного голосования. Однако все атаки были отражены и не повлияли на ход голосования, заверила глава ЦИК.

В ходе выборов, которые прошли в России с 12 по 14 сентября, свои голоса отдали более 16 миллионов человек. Выборы прошли в 81 регионе страны, где избирали 21 губернатора и около 46 тысяч депутатов различного уровня. Онлайн-голосование было доступно в 24 регионах.

Элла Памфилова рассказала, что на федеральной платформе дистанционного голосования свой голос отдали около 1 миллиона 471 тысячи человек, что составило 85% от всех подавших заявления.