Профессор Высшей школы экономики Сергей Цыплаков в программе RTVI «Что это было» рассказал, как празднование годовщины окончания Второй мировой войны в Китае изменилось за 10 лет.

Прошедший 3 сентября военный парад в Пекине стал, возможно, самым крупным за всю историю КНР, «во всяком случае — за последние ее годы», сказал Цыплаков.

На параде было показано много образцов новой военной техники, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета дальностью 20 тыс. км. Таким образом, парад стал демонстрацией возросшей силы Народно-освободительной армии Китая, считает эксперт.

Кроме того, по словам Цыплакова, лидер Китая Си Цзиньпин «ищет некие нарративы, которые могут объединить разные слои населения, способствовать подъему национальных чувств».

«И в этом плане он использовал события Второй мировой войны. И, я думаю, не ошибусь, что в какой-то степени он здесь смотрел на опыт и Советского Союза, и на опыт Российской Федерации», — сказал профессор.

При этом собеседник RTVI отметил разницу в том, как юбилей окончания войны праздновался КНР в 2025-м и в 2015 году.

Цыплаков напомнил, что в период Второй мировой в Китае шла борьба за власть между партией «Гоминьдан» и Коммунистической партией.

«Да, они на время войны заключили соглашение о едином национальном фронте, но тем не менее противоречия были очень сильные. Если смотреть на исторические факты, [то] основную тяжесть борьбы на фронте, конечно, выдержала армия «Гоминьдана», которая количественно значительно превосходила силы КПК», — рассказал эксперт.

«И вот здесь интересно. Если мы посмотрим и сравним празднование 2015 года и через 10 лет, я бы так сказал: в 2015 году тема роли вооруженных сил «Гоминьдана» в победе над Японией более широко была освещена», — заявил Цыплаков.

В этот раз данная тема «как бы не засвечивалась», продолжил он. «В своих выступлениях Си Цзиньпин подчеркивал роль КПК в победе над Японией», — добавил Цыплаков.

Он также отметил, как изменилась позиция руководства Тайваня по отношению к проходившим в Пекине торжествам. «Они запретили своим государственным служащим, даже бывшим, быть гостями этого парада. Такого не было в 2015 году», — пояснил Цыплаков.