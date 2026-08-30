Рим готовит секретный военный пакет для Киева, в основе которого — ракеты-перехватчики Aster 30, радиолокационные станции и компоненты для батарей SAMP/T. Об этом со ссылкой на источники сообщает Clash Report, ранее об этом писала итальянская Repubblica.

По данным издания, поставки должны лечь в основу 13-го итальянского декрета о помощи Украине, который уже детально проработан и должен быть формализован. Киеву обещали, что пакет заработает к октябрю.

Пакет сосредоточен на оборонительных системах против российских ракет и дронов: комплектующих для ЗРК SAMP/T NG, способных перехватывать баллистические ракеты, ракетах-перехватчиках Aster 30 и радарах для обнаружения угроз.

Договоренность опирается на соглашение, достигнутое в июле между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Джорджией Мелони, а также на личные связи между министром обороны Италии Гвидо Крозетто и премьер-министром Франции Себастьеном Лекорню, ранее возглавлявшим французское военное ведомство. Комплексы SAMP/T производятся совместно Италией и Францией и, как подчеркивается в материале, не имеют наступательного назначения.

У Украины уже есть две батареи SAMP/T, поставленные Римом и Парижем, включая одну, полностью переданную Италией. С лета 2025 года батареи стоят без боекомплекта: Франция и Италия приостановили поставки Aster 30 после того, как их собственные запасы приблизились к минимальному уровню. С тех пор производство ускорилось, что открывает возможность для возобновления поставок в более крупном масштабе.

Лицензия на производство

Более широкий франко-итальянский план предусматривает продажу четырех новых батарей SAMP/T NG, профинансированную за счет кредитов ЕС. К ним прилагаются семь радаров дальнего обнаружения — шесть производства французской Thales и один от итальянской Leonardo.

Париж и Рим также намерены санкционировать производство перехватчиков Aster 30 N1BT непосредственно на территории Украины. По словам Владимира Зеленского, соответствующие контракты ожидается подписать к сентябрю.

Италия планирует поставить ракеты Aster 30 из запасов своих вооруженных сил к октябрю — они пойдут на нужды уже развернутых на Украине батарей SAMP/T, а также двух дополнительных систем, которые Франция обещает передать досрочно из собственных военных запасов с последующей заменой на новые по мере схода с конвейера. Как отмечается, вся техника, включая вновь произведенную, должна поступить в Украину до 2027 года.

Пакет на €3 млрд и режим секретности

Общая стоимость операции по спасению систем ПВО Киева оценивается почти в €3 млрд, финансирование планируется через европейский кредитный механизм Ukraine Support Loan. Итальянская часть 13-го декрета помимо перехватчиков Aster 30 и разрешения на их производство на Украине должна включать радар Kronos и итальянские компоненты для четырех батарей SAMP/T.

Использование формата декрета позволяет правительству Мелони обойти обычно долгую процедуру согласования экспорта вооружений, а содержание пакета остается засекреченным. Как и предыдущие декреты о помощи Украине с 2022 года, документ будет представлен парламентскому комитету по разведке Copasir, но его детали не станут публичными.