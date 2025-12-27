В Италии задержали экс-президента компании «Башнефть» и бывшего члена Совфеда от Удмуртии Виктора Хорошавцева по международному ордеру, выданному Россией. После решения суда в Милане его отпустили, сообщает Ansa. В России экс-сенатор обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным Ansa, 73-летнего Хорошавцева задержали 25 декабря в отеле города Сомма-Ломбардо после получения информации от Интерпола. Как пишет агентство, бывший парламентарий приехал в Италию, чтобы провести рождественские праздники со своей дочерью, которая проживает в Милане. Сам он живет в Испании.

Хорошавцева задержали в соответствии с международным ордером на арест, который «фактически находится на рассмотрении с 29 марта». Согласно ему, в России экс-главу «Башнефти» обвиняют в крупном мошенничестве.

После задержания Хорошавцева поместили в тюрьму в городе Бусто-Арсицио. 27 декабря он предстал перед судом Милана, который рассмотрел ходатайство о его экстрадиции в Россию. Защита бывшего парламентария заявила, что ордер не имеет юридической силы в связи с выходом России из Совета Европы и прекращением действия нескольких международных соглашений, в результате чего судебное сотрудничество со страной стало невозможным. Суд учел эти аргументы и распорядился освободить Хорошавцева.

Адвокат бывшего сенатора Алехандро Мария Тирелли подтвердил его освобождение, пишет Il Giorno. Он также рассказал, что по тому же ордеру Хорошавцева ранее задерживали в Испании, после чего он также был отпущен. Однако там процесс экстрадиции по-прежнему открыт, утверждает Тирелли. Он добавил, что у его подзащитного есть израильский паспорт.

В чем обвиняют Хорошавцева

Суд в Москве заочно арестовал и объявил в розыск Виктора Хорошавцева в мае. Против экс-сенатора возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), ему грозит до десяти лет лишения свободы.

РИА Новости писали, что Хорошавцев обвиняется в шести эпизодах мошенничества. Как писало агентство, уголовное преследование экс-сенатора связано с делом о крупном мошенничестве в отношении совладельцев инвестгруппы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита, бизнесмена Евгения Новицкого и других предпринимателей.

По данным «Коммерсанта», их подозревают в хищении в 2018-2019 годах 8,8 млрд рублей у нескольких негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — «Первого национального пенсионного фонда» (из него было выведено 3,2 млрд рублей), «Мечел-фонда» (3,378 млрд рублей), Торгово-промышленного пенсионного фонда (697,7 млн руб.), «Церих» (605,2 млн рублей), НПФ металлургов (598,4 млн рублей), «Урал ФД» (364,4 млн рублей). Все эти НПФ лишились лицензии и прошли через процедуру банкротства. Потерпевшей стороной по делу указан правопреемник фондов — Агентство по страхованию вкладов. По версии следствия, деньги выводились через покупку неликвидных облигаций.

Совладельцы «Русских фондов» Сергей Васильев и Константин Бейрит заявили о необоснованности претензий следствия. Они заявили, что не имели отношения к сделкам с НПФ и к управлению их активами. В июне 2024 года суд поместил Васильева и Бейрита под домашний арест, однако в ноябре того же года смягчил обоим фигурантам меру пресечения до запрета определенных действий.

«Известия» писали, что во владении Хорошавцева и его жены находится квартал из десяти элитных особняков в Марбелье с пятиметровыми потолками, бассейнами, саунами, садами и прямым выходом на пляж Средиземного моря. Объекты сдаются в аренду в основном обеспеченным русскоязычным клиентам. Гостиничный комплекс, по оценке издания, может стоить больше €60 млн.

Согласно данным из реестра юрлиц Испании, владельцем фирмы Villa Marina указана лихтенштейнская компания Etablissement Frasco. Директор офшора — жена бывшего сенатора Людмила Хорошавцева, которая проживает в Марбелье и имеет гражданство Израиля. До этого компанией управлял гражданин Швейцарии Антон Даниэль Висс, против которого США ввели санкции за помощь гражданам России в сокрытии своих капиталов за рубежом.