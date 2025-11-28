Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) будет проходить военную службу по призыву в подразделении Росгвардии. Он уже прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения им. Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

В Росгвардии отметили, что в ближайшее время музыканту предстоит пройти курс молодого бойца, который включает в себя физическую, огневую и специальную подготовку.

«Популярный исполнитель будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона», — подчеркнули в ведомстве.

В сообщении уточняется, что в разные годы срочную службу в войсках правопорядка проходили известные личности, например губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф и актер Антон Макарский.

В Росгвардии также процитировали песню артиста «Легко ли быть молодым», добавив, что «быть молодым не легко, но почетно, товарищ».

О том, что певец отправится проходить срочную службу, стало известно осенью.

«Я иду служить. Новый этап, все по плану. Иногда нужно что-то отпустить, чтобы идти дальше», — написал Косолапов в своем телеграм-канале в октябре.

До этого ходили слухи о том, что артисту якобы грозит уголовная ответственность за то, что он не явился вовремя на сборный пункт в Москве. Сам рэпер назвал это вбросами и заверил, что не планирует скрываться.

Macan родился 6 января 2002 года в Москве. Как он утверждает, его семья жила «не на Рублевке, но в достатке». Музыкант учился на юридическом факультете в РАНХиГС, однако позже сконцентрировался на музыке.

На сегодняшний день он — один из самых популярных русскоязычных рэперов. В 2022 и 2023 годах VK Музыка дважды назвала его артистом года, а его треки собрали сотни миллионов прослушиваний.

Macan пишет песни о любви, простом счастье, жизни «по совести». Он называет себя человеком, который выступает «за мораль и простые истины», и выступает за традиционные ценности.

Помимо этого, артист известен своей любовью к автомобилям. Свой псевдоним он взял в честь модели Porsche и индонезийского слова macan — «тигр».