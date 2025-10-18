28 ноября рэпер Macan отправится проходить срочную службу. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что артист не явился 15 октября на сборный пункт в Москве, из-за чего ему якобы может грозить уголовная ответственность. Сам Macan объяснил, что дата отправки по повестке — конец ноября, а слухи об уклонении назвал вбросами. По словам исполнителя, он не скрывался и планирует служить «по плану».

Кто он вообще такой

Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) — один из самых популярных русскоязычных артистов последних лет. В 2022 и 2023 годах VK Музыка дважды назвала его артистом года, а его треки собрали сотни миллионов прослушиваний.

Он родился 6 января 2002 года в Москве в семье режиссера Кирилла Косолапова, который снимает фильмы для благотворительных фондов. Семья, по словам артиста, жила «не на Рублевке, но в достатке», а родители делали все, чтобы он «не чувствовал трудностей».

В детстве Андрей занимался самбо и учился в музыкальной школе, но быстро потерял интерес к академическим занятиям. Позже он поступил в РАНХиГС на юридический факультет, однако решил сосредоточиться на музыке.

Псевдоним Macan он взял в честь модели Porsche и индонезийского слова macan — «тигр».

От «Веселящего газа» до ​​Asphalt 8

Дебютный альбом «1000 км до мечты» принес и первые хиты — «Веселящий газ» и «Бенз». Они быстро разошлись по стримингам, а имя рэпера появилось в музыкальных чартах.

Позже он выпустил треки «Кино», «77», «Самый пьяный округ в мире» и Asphalt 8. Эти работы закрепили за артистом репутацию одного из лидеров новой волны «пацанского рэпа».

Летом 2025 года вышел его альбом Bratland, ставший одним из самых популярных релизов сезона по данным Яндекс Музыки и VK Музыки. Он возглавил альбомные чарты Apple Music в нескольких странах СНГ. В каждой песне — приглашенные артисты: Баста, Гуф, Big Baby Tape, Салуки, Navai, Брутто и другие.

В текстах рэпера — вера, любовь, жизнь «по совести» и мечты о простом счастье. Сам Макан говорит, что делает музыку «от души», без расчета на хайп.

Ценности и образ

Macan редко появляется в медиаполе, но в интервью YouTube-шоу «Вписка» подробно рассказал о своих взглядах. Он называет себя человеком, который «за мораль и простые истины», и открыто говорит о традиционных ценностях.

«Мы за традиционные ценности. Мы же в России, брат. Мужчина — впереди, женщина за ним. И вся семья под его защитой», — сказал артист в интервью в феврале 2024 года.

Эти слова вызвали массу обсуждений, но именно образ «своего» и «честного» парня, по мнению музыкальных критиков, сделал его близким широкой аудитории.

Машины и армия

Macan известен любовью к автомобилям — в соцсетях он не раз упоминал BMW, Mercedes и Bentley. СМИ писали, что за последние два года артист получил сотни штрафов за превышение скорости.

Перед службой он продал свой автомобиль и заявил, что воспринимает призыв как «новый этап».

«Иногда нужно что-то отпустить, чтобы идти дальше», — написал он в Telegram.

Отправка рэпера назначена на 28 ноября. В каких войсках он будет служить, пока неизвестно. Macan уходит в армию в момент пика своей карьеры, но называет это не концом, а началом нового пути.