23-летний рэпер Андрей Косолапов (Macan) не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.

Журналисты с утра среды ждали появления музыканта около сборного пункта, но он не появился.

6 октября Macan сообщил в соцсетях, что намерен уйти служить в армию. По словам артиста, он получил повестку и побывал в военкомате.

По данным Mash, Macan прошел медкомиссию и получил категорию годности «А» (годен к военной службе в полном объеме). Телеграм-канал отмечает, что рэпер должен был явиться на сборный пункт для отправки на службу 15 октября. По данным издания, Косолапова могут направить в элитный Семеновский полк, где сейчас проходит службу актер Глеб Калюжный.

Комментируя информацию об уходе Macan в армию, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил RTVI, что к россиянам приходит осознание, что «только в армии они могут стать настоящими мужчинами». По словам депутата, «все нормальные молодые люди четко осознают: только в армии они могут стать настоящими мужчинами, потому что армия — это школа жизни».

В августе Mash писал, что Macan’у грозит уголовное дело за уклонение от призыва в армию. По данным телеграм-канала, с начала года музыкант проигнорировал шесть повесток.