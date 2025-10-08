К россиянам приходит осознание, что «только в армии они могут стать настоящими мужчинами», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Так депутат ответил на вопрос о том, стала ли срочная служба более престижной на фоне того, что молодые российские актеры и музыканты все чаще объявляют о решении уйти служить в армию, передает корреспондент RTVI.

Картаполов заявил, что приветствует решение актера Глеба Калюжного и рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) пройти службу в армии.

«Раньше в Советском Союзе девушка даже не встречалась с парнем, который в армии не служил. Это было стыдно. Потом в 90-е годы нам начали лапшу на уши вешать про „мир, дружбу, жвачку“, про то, что всё будет хорошо, и потихоньку разваливали вообще нашу страну, наши Вооруженные силы, формировали негативное отношение к Вооруженным силам. Вот сегодня эта вся шелуха спала, всё становится на свои места». — сказал он.

По словам Картаполова, «все нормальные молодые люди четко осознают: только в армии они могут стать настоящими мужчинами, потому что армия — это школа жизни».

«И я очень рад, что у них это осознание приходит. И всем это осознание придет. Если они хотят быть нормальными людьми, они должны служить в армии, а не прятаться от нее. Потому что прячутся трусишки и подлецы, а нормальные — все там», — добавил глава думского комитета по обороне.

6 октября рэпер Macan сообщил в своих соцсетях, что он намерен уйти служить в армию. По словам 23-летнего рэпера, он получил повестку и побывал в военкомате.

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. <…> Идем служить», — написал Косолапов. Он также опубликовал селфи с призывного пункта в Москве.