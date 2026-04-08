Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев направил запросы в правоохранительные и надзорные органы в связи с «расистской атакой», которой подверглись две молодые матери из Улан-Удэ в Кудрово Ленинградской области. Об этом он сообщил в своем канале после того, как в СМИ и соцсетях распространились видео произошедшего.

Согласно записям, сделанным очевидцами, к женщинам, которые стояли на дорожке с колясками, подошла неизвестная и начала упрекать их в том, что они «не славянки» и «по нации нерусские», а паспорта России получили только благодаря президенту Владимиру Путину. Она заявила, что те приехали из «чучмечьей» страны и «перегружают инфраструктуру».

Жительница начала конфликтовать, потому что матери с колясками расположились так, что перекрыли дорожку, по которой ей нужно было идти. Она стала рассуждать, что прежде чем приезжать в Россию, им нужно было поучиться «социальному интеллекту».

Одна из матерей ей пояснила, что они из Улан-Удэ, но скандалистка продолжила упирать на то, что те не из России. Обе женщины посоветовали ей учить географию, на что их оппонентка заявила, что она «дипломированный специалист», а они перед ней позорятся.

Не выдержав, одна из мам с коляской развернулась, чтобы уйти и не слушать нотации, но женщина пошла за ней с матерными оскорблениями и угрозами ее «ударить».

Издание Neva.Today охарактеризовало поведение женщины как «ксенофобское». По его данным, оскорбленные написали заявление в полицию и приложили видеозаписи.

Местные жители утверждают, что зачинщица скандала не впервые замечена в подобных публичных конфликтах. По информации пабликов Кудрово, женщина сама переехала в Ленинградскую область из Оренбуржья и своими выходками «позорит город». Сейчас в соцсетях на нее собирают жалобы, чтобы составить коллективное заявление.

Депутат Будуев назвал очередной случай публичных нецензурных оскорблений по национальному и расовому признаку «вопиющим». Он отметил, что Россия является «самой большой многонациональной страной» и ее территориальная целостность незыблема.

«Уверен, что государство должно удерживать монополию на насилие. Этнические народные и боевые дружины — это путь к гражданской войне, к гибели Российской Федерации <…>. Бытовой национализм и расизм должны пресекаться по всей строгости закона», — написал парламентарий.

Он сообщил, что написал запросы в уполномоченные органы, «чтобы не дать “спустить на тормозах” очередную расистскую атаку».

«Национализм и расизм — это зло. <…> Наши бойцы сражаются на передовой против националистов. В тылу от националистов должны защищать закон и правоохранительные органы», — подчеркнул Будуев.

Он напомнил, как в прошлом году подмосковный «дружинник» принял уроженку Бурятии за мигрантку, не пустил на станцию Московских центральных диаметров (МЦД) и силой повел к полицейским. Как выразился депутат, «общество и бойцы, сражающиеся на передовой, все еще ждут правовых оценок» этого случая.