Россиян с 1 июля обяжут указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом объявил глава направления СБП центра противодействия мошенничеству Национальной системы платежных карт (НСПК) Никита Юрков.

«В СБП с 1 июля этого года вступает в силу обязательность заполнения ИНН», — приводит его слова РИА Новости.

Выступая на форуме «Антифродум», он уточнил, что мера затронет как юридических, так и физических лиц и направлена на борьбу с дропперами.

Как пояснил Юрков, человек может сменить номер телефона, банковскую карту, номер счета, паспорт, однако ИНН практически не подлежит замене.

Для обычного человека не предусмотрено случаев, когда однажды присвоенный номер налогоплательщика можно или нужно поменять, в том числе при смене фамилии и паспортных данных.

«ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе “Мир”, и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений», — сказал представитель НСПК.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов рассказал, что осенью ведомство может рассмотреть возможность введения налога на добавленную стоимость (НДС) на операции через СБП. По его словам, на данный момент никакого дополнительного обложения банковских операций НДС не планируется. Однако в дальнейшем возможны корректировки.