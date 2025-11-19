Фотографии с места событий в южном Ливане указывают на возможное применение Армией обороны Израиля широко запрещенных кассетных боеприпасов во время недавних ударов по деревне Рамиа. Снимки, полученные редакцией Guardian, запечатлели характерные элементы этого вида снарядов, включая специальные ленты, которые удерживают кассетные бомбы перед их сбросом с летательного аппарата или запуском из артиллерийской системы.

Как отметил опрошенный изданием эксперт по вооружениям, представленные визуальные доказательства с высокой степенью вероятности подтверждают использование именно этого типа боеприпасов, печально известного высоким процентом несрабатывания. Неразорвавшиеся суббоеприпасы остаются на земле после атак и превращаются в долговременную смертельную угрозу для мирных жителей, аналогичную противопехотным минам.

Представитель израильской армии (ЦАХАЛ) отказался давать комментарии относительно применения конкретных видов вооружений по официальному запросу британской газеты.

Gurdian отмечает, что в случае подтверждения эта информация станет первым задокументированным случаем применения Израилем кассетных боеприпасов с 2006 года. Тогда в результате обстрелов юга Ливана было использовано миллионы таких снарядов, и, по оценкам экспертов ООН, до 1 млн из них не разорвались, оставшись в земле.

Международная Конвенция о кассетных боеприпасах, принятая в 2008 году и запрещающая их производство и применение, была ратифицирована более чем 120 странами, однако Израиль, наряду с США, Россией и Украиной, в их число не входит.

Фотодоказательства были собраны 16 ноября в деревне Рамия, расположенной в провинции Набатия. На них отчетливо видны металлические фрагменты, включая опорные конструкции и сегменты ленты, которые, по мнению специалистов, являются неотъемлемой частью системы сброса кассетных боеприпасов.

Старший научный сотрудник Федерации американских ученых и признанный эксперт в этой области Брайан Кастнер изучил материалы по просьбе Gurdian и заявил, что они, судя по всему, являются остатками тактической кассетной бомбы израильского производства. Он пояснил, что лента, запечатленная на снимках, — это ключевой компонент, предназначенный для удержания суббоеприпасов до момента их применения. Специалист добавил, что, вероятнее всего, сфотографированный боеприпас был запущен из артиллерийской системы или РСЗО.

Бейрут резко осудил эскалацию насилия, призвав международное сообщество оказать давление на Израиль с целью прекращения «систематических атак на деревни и гражданские объекты». По данным ливанского Министерства здравоохранения, в результате ударов по Рамие погиб по меньшей мере один человек. Со своей стороны шиитское движение «Хезболла» сообщило о нанесении ответного удара по израильской военной базе.