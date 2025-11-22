Центральный районный суд Красноярска арестовал российских спортсменов-саночников Романа Репилова и Александра Перетягина, сообщила пресс-служба красноярских судов 22 ноября. Им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Суд отправил Репилова и Перетягина в СИЗО на один месяц.

В уголовном деле идет речь о присвоении около 11 млн рублей бюджетных средств, которые были предназначены для покупки спортивных саней. Другие подробности расследования не приводятся.

Репилов фигурирует в материалах суда как индивидуальный предприниматель, Перетягин — как специалист по подготовке спортивного инвентаря, работающий в ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». По статье о мошенничестве им грозит до десяти лет лишения свободы.

29-летний Роман Репилов — трехкратный чемпион мира (2020, 2021), двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, многократный призер чемпионатов Европы, двукратный обладатель Кубка мира, девятикратный победитель и многократный призер этапов Кубка мира, многократный чемпион России. 33-летний Александр Перетягин выступал за сборную России с 2012 года. Серебряный призер чемпионата Европы 2015 года в одиночных соревнованиях, участник Олимпиады в Сочи.

