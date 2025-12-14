Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности участвовать в выборах руководителя региона в 2026 году, если на это поступит предложение от президента России Владимира Путина. Своё условие он озвучил в эфире прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный».

«Я пойду на выборы, если президент предложит и народ поддержит. Но если меня спросить, то я уже сыт по горло властью и служением народу. Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, улучшение ситуации было бы, если были бы другие люди», — ответил чеченский лидер на соответствующий вопрос.

Кадыров возглавляет республику с 5 апреля 2007 года и является рекордсменом по продолжительности руководства среди всех действующих руководителей российских регионов. Его последнее переизбрание в сентябре 2021 года завершилось с результатом в 99,7% голосов при явке избирателей 94,42%. Срок полномочий главы Чечни истекает в 2026 году.

Позиция Кадырова по вопросу участия в следующих выборах неоднократно менялась. В сентябре 2022 года он говорил о желании уйти в длительный отпуск, а в июле 2023-го уверенно заявлял о намерении баллотироваться на следующий срок. Однако в мае 2025 года глава Чечни, комментируя слухи о возможной отставке, утверждал, что сам просит президента освободить его от занимаемой должности.

«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — пояснял он.

Политолог Станислав Тарасов, комментируя это заявление Кадырова, расценил его как самопиар. При этом он предположил, что преемником нынешнего чеченского лидера мог бы стать командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов или один из сыновей самого Кадырова.