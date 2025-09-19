Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос о словах, что он «пехотинец Путина», сказал, что является помощником и верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях.

«Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!», — пояснил Кадыров.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. На выборах в 2021 году он набрал 99,7% голосов избирателей и стал самым долго правящим руководителем российского субъекта.

Глава Чечни неоднократно называл себя «пехотинцем Путина». «Я слуга народа, я раб Всевышнего, я пехотинец Путина», — сказал он в 2015 году.

В 2021 году Кадыров сказал, что он «проект Путина». «Да, вы можете сказать, что я проект Путина. Я его пехотинец и с гордостью выполняю возложенные на меня обязанности», — отметил глава Чечни.

В мае 2025 года Кадыров на фоне слухов о его отставке напомнил, что он командный человек и пехотинец.

«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — отметил глава Чечни.

В августе 2024 года Путин говорил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как Кадыров. На вопрос о том, оправдывают ли такие пехотинцы Путина, как Кадыров его доверие, президент заявил: «Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит».