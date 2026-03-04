В марте из-за сухого воздуха и температурных скачков у россиян могут появляться признаки простуды, которые важно не принять за аллергию, сообщил «Ленте.ру» невролог, руководитель «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов. По его словам, остеохондроз и поствирусная астения также характерны для весеннего периода.

Он пояснил, что первой на сезонную «перегрузку» реагирует нервная система человека, которая «устает». Люди простужаются и начинают принимать иммуномодуляторы, отметил врач.

При этом респираторная инфекция обычно сопровождается повышенной температурой и выраженным кашлем. При аллергии таких проявлений, в том числе ломоты в теле, как правило, нет, объяснил он.

«Вторая история сезона — аллергия. Она часто стартует именно на этом стыке: насморк, зуд в глазах, ощущение “как будто заболел”, но без температуры и без настоящей ломоты», — рассказал он.

По мнению Исмаилова, ошибкой будет лечить аллергию как инфекционное заболевание или, наоборот, объяснять инфекцию аллергическим сезоном.

Еще одним состоянием, характерным для весны, невролог назвал поствирусную астению. На ее фоне могут усиливаться головные боли, мигрени, появляться напряжение в области шеи и плеч. Причинами такого состояния врач назвал недосып, перенесенную инфекцию или аллергию, погодные изменения и стресс.

Кроме того, в это время часто обостряется остеохондроз. Как пояснил специалист, мышцы реагируют спазмом на переохлаждение, ветер, влажную одежду или кондиционер. В результате запускается болевой механизм: снижается подвижность, возникает прострел в пояснице, боль может отдавать в лопатку или руку.

«Поэтому весной важно утепляться не ради моды. Шея и поясница очень не любят холодный ветер и мокрую одежду — они потом возвращают это болью на недели», — предупредил Исмаилов.

В преддверии 8 Марта флорист-дизайнер Елизавета Ястова рассказала RTVI, какие цветы способны вызывать аллергию. По ее словам, это растения с мелкой пыльцой или ярко выраженным ароматом: хризантемы, мимозы, гиацинты. Лилии также считаются аллергенными, отметила она.

Флорист рассказала, что аллергическую реакцию могут спровоцировать соки растений, выделяющиеся при составлении букета, концентрированные эфирные масла, удобрения и даже грунт, используемый в композициях. Кроме того, опасность представляют микроорганизмы со спорами на поверхности растений — особенно это относится к декоративной зелени в букетах.