В реестре пропавших без вести до сих пор числится 381 житель Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он также отметил, что накануне Пасхи удалось вернуть семь жителей Суджи, которые находились на Украине с 2024 года.

«Возвращение людей — большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова. Эти люди — последние из числа насильно удерживаемых украинской стороной, по данным Украины. Но, к сожалению, не последние из числа пропавших без вести жителей приграничья — их в реестре остается 381 человек», — заявил глава Курской области.

Глава Суджанского района Алексей Спиридонов рассказал, что группа ждала отправки целую неделю: украинская сторона регулярно меняла условия. «То пять, то семь, то четыре. Ну вот уже перед выездом мы узнали, что всех семь», — сообщил он корреспонденту «Известий».

В своем телеграм-канале Спиридонов сообщил, что по его поручению к месту передачи направили транспорт и медиков — у некоторых освобожденных были проблемы со здоровьем.

Как пишет РЕН ТВ, среди освобожденных граждан — 91-летний мужчина, еще трое старше 80 лет. Жительница Суджи Рита Фомина описала условия содержания так: «Твои проблемы никого там не интересуют. Там как хочешь, так и выживай. Я пересекла границу, мне уже легче стало. Там идет эта вражда, что русские плохие без разбора».

Ее землячка Галина Скабеева рассказала, что в Сумах Красный Крест дал задержанным возможность связаться с родными. «Мы понимали, что нас никто не собирается бросать, нас вывезут в любой ситуации», — сказала она.

Хинштейн добавил, что среди освобожденных — 50-летний житель деревни Махновка и 82-летняя женщина, которую сопровождала дочь. Всех прибывших разместили в пунктах временного размещения, сейчас с ними работают медики, отметил курский губернатор.

«Также выдали сертификаты, каждый на 30 тыс. рублей — это региональная помощь для покупки самого нужного на первое время», — добавил Хинштейн.

Обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 11 апреля при посредничестве ОАЭ. Минобороны РФ сообщило, что в тот же день с подконтрольной Киеву территории вернулись 175 российских военнослужащих — взамен были передано столько же пленных ВСУ. Помимо военных, российской стороне были переданы семь жителей Курской области, в тот же день они прибыли на родину.

В феврале 2025 года власти Курской области сообщали, что в едином списке пропавших без вести местных жителей числилось немногим более 2 тыс. человек.