Современные жаргонные слова типа «чилить», «вайб» и «токсичный» становятся «вирусными», так как описывают реалии, которые не могут передать другие слова, точно так же, как это делает матерная лексика. Таким мнением в беседе с RTVI поделился культуролог, доктор философских наук Андрей Макаров.

Ранее ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева заявила ТАСС, что самый популярный в России глагол — «чилить». Также она выделила слова «вайб» и «токсичный», добавив, что лично ей понравилось словосочетание «дубайский шоколад» в значении «чудесная жизнь на непонятные доходы».

По мнению Макарова, те или иные жаргонизмы, в том числе и названные Краевой, «вирусятся» потому, что «описывают, как правило, те реалии, которые не описывают другие слова».

«Жаргон этот, точно так же, как и, например, матерная лексика, возникает и употребляется для того, чтобы описать прежде всего реалии эмоционального отношения к тем или другим фактам», — отметил эксперт.

Собеседник RTVI привел в пример слово «токсичный», которое стало визитной карточкой поколения зумеров.

«Оно содержит резко отрицательную коннотацию чего? Если перевести слово “токсичный” на какой-то общеупотребительный язык, то это значит, скажем так, “коммуникация, которой недоволен собеседник”. Это если употреблять нейтральную лексику. А в слове “токсик” уже выражается отношение к тому, что собеседник делает что-то, что вводит в “минус вайб”. И это связанные вещи. “Минус вайб” — это значит все то, что вызывает хотя бы небольшую отрицательную эмоцию», — объяснил эксперт.

Макаров подчеркнул, что молодежь использует такие термины потому, что люди старшего возраста привыкли нормально относиться к неприятным разговорам и терпеть дискомфорт.

«То есть они готовы терпеть, привыкли даже не терпеть, а нормально относиться к какому-то разговору, который не очень приятен. Для нового поколения “не очень приятен” не работает. Это сразу объявляется как “токсичность” для того, чтобы себя защитить от отрицательных эмоций. Сюда же подтягивается понятие “личные границы”», — добавил собеседник RTVI.

Культуролог отметил, что у предыдущих поколений не было задачи защищать себя от любых отрицательных эмоций, поэтому не появлялось таких слов, как «токсичность», который далее приводит к «минусу вайбу».

Макаров рассказал, что лично ему интересен жаргон как феномен, потому что это «авангард языка».

«Это то, как язык, как живая система, обозначает реалии, которых раньше не было или не видели. Что-то отомрет, что-то останется. Почему, например, проникают англицизмы? Потому что этим занимается индустрия кинематографа, науки, искусства. А то, что она гораздо более мощная в мире англоязычном, то это к гадалке не ходи», — заявил он.

По мнению специалиста, у русскоязычных терминов, в свою очередь, мало шансов конкурировать с заимствованиями: «потому что мало исследований, мало книг, мало кино, чтобы вводить неологизмы какие-то».