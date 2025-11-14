Минстрою России предложили ввести новую схему приобретения жилья — по квадратным метрам. С идеей выступило общественно-политическое движение «Иван-Чай». По замыслу общественников, это позволит гражданам постепенно накапливать средства на квартиру. Предложение направлено министру строительства России Иреку Файзуллину.

Благодаря новой системе покупатель может накопить первоначальную сумму, приобрести один квадратный метр, а затем постепенно докупить остальные, что в итоге позволяет «собрать» полноценное жилье.

Как пояснила председатель движения «Иван-Чай» Элина Жгутова, этот подход избавит покупателей от необходимости брать ипотеку и защитит их сбережения от инфляции, поскольку стоимость квадратного метра будет зафиксирована на момент покупки.

«Семья или гражданин могут купить отдельный квадратный метр у компании в новостройке в форме ваучера, акции или иным похожим способом», — рассказала Жгутова изданию «Абзац».

Ранее идею диверсификации способов улучшения жилищных условий поддержала вице-спикер думского комитета по строительству Светлана Разворотнева, указав на риски, связанные с защитой средств в ипотечно-накопительных кооперативах. Законопроект о сберегательных счетах для покупки жилья пока не дошел до третьего чтения.