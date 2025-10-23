Решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште свидетельствует об инфантильном поведении главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в разговоре с Инфо24 заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Считаю, что глава такого большого государства не может себя вести как ребенок в песочнице. <…> Это поведение взрослого ребенка, который не может определиться, чего он всё-таки хочет», — отметил парламентарий.

Водолацкий также указал на непоследовательность американской стороны, которая «ровно через два часа переиначила все договоренности».

По его мнению, еще одной причиной срыва встречи Путина и Трампа стали переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марком Рубио, которые состоялись 22 октября.

Водолацкий отметил, что американских коллег могла оттолкнуть «твердая позиция Москвы» и нежелание идти на уступки в рамках СВО, даже несмотря на готовность идти на компромисс в вопросе создания буферной зоны.

«То есть инфантилизм Трампа, а также наша твердая позиция подтолкнули США к отмене переговоров», — добавил депутат.

Об отмене встречи Путина и Трампа стало известно накануне, 22 октября. Американский президент, объясняя принятие такого решения, заявил, что у него «сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели». «Но мы сделаем это в будущем», — добавил республиканец.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев увидел в позиции Белого дома «явный плюс». По его словам, теперь Россия сможет «долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры».

Медведев подчеркнул, что последние действия Трампа свидетельствуют о том, что Вашингтон «полноценно встал на тропу войны» с Москвой.

Ранее США ввели новые антироссийские санкции, которые затронули «Газпром» и «Лукойл».

Кроме того, газета Wall Street Journal утверждала, что Вашингтон «без широкой огласки» дал Украине разрешение на использование западных ракет для ударов по дальним целям на территории России. Однако Трамп позднее назвал эту информацию фейком.