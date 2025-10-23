Решение президента США Дональда Трампа отменить предполагаемую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште имеет «явный плюс» — теперь Россия может «долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры». Таким мнением в своем телеграм-канале поделился замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, отказ Трампа от венгерского саммита с Путиным должен развеять последние иллюзии по поводу позиции Вашингтона в отношении урегулирования конфликта на Украине. Медведев констатирует, что США — противник России, а их президент, которого он назвал «разговорчивым “миротворцем”», своими последними решениями продемонстрировал, что «полноценно встал на тропу войны» с Москвой.

Сами эти решения — отказ от встречи с Путиным, новые санкции против нефтяного сектора РФ, снятие ограничений для Украины по ударам дальнобойным западным оружием — зампред российского Совбеза охарактеризовал как «акт войны».

«Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! <…> И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — пишет Медведев.

При этом он усматривает в происходящем «явный плюс» для России: по его словам, после «очередного движения трамповского маятника» она получила возможность «долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам». Медведев отметил, что в создавшейся ситуации Москва вправе «без оглядки на ненужные переговоры» и заключения «бессмысленных сделок» добиваться победы «на земле, а не за канцелярским столом».

Напомним, что решение провести российско-американские переговоры на высшем уровне в столице Венгрии Будапеште было принято Трампом и Путиным в ходе телефонного разговора 16 октября — прямо перед встречей президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Предполагалось, что венгерский саммит может состояться в ближайшее время, но сначала в рамках его подготовки должны встретиться глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Однако западные СМИ начали писать, что эта встреча откладывается, а переговоры Трампа с Путиным в Будапеште оказались под угрозой срыва.

Впоследствии сам Трамп заявил журналистам: «Не хотелось бы терять время впустую. <…> Посмотрим, что произойдет. Мы пока не приняли решения». Накануне, 22 октября, стало известно о введении новых антироссийских санкций США, касающихся «Газпрома» и «Лукойла». На этом фоне мировые цены на нефть резко поднялись.