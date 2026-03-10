Вступивший с 1 марта в силу закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве» почти не отразится на объемах продаж автомобилей в России. Об этом «Ленте.ру» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он считает, что роста или снижения продаж на этом фоне не произойдет.

«Что Vesta переименовать в “Весту”, что Iskra в “Искру”. Ничего, кроме дополнительных издержек для производителя. Маркетинговых выгод для автопрома нет никаких», — отметил Шапарин.

Вице-президент НАС подчеркнул, что решение русифицировать названия можно назвать логичным, но с некоторыми оговорками. По словам эксперта, нововведения в большей степени касаются малого бизнеса, у которого нет зарегистрированных торговых марок.

Писать, например, название модели HAVAL Jolion кириллицей было бы странно, однако делать этого не придется, поскольку оно зарегистрировано в Роспатенте, добавил Шапарин. Он отметил, что издержки производителей будут минимальными, поэтому вряд ли отразятся на покупателях.

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве». Согласно документу, вывески, таблички, указатели и информационные стенды должны быть переведены на русский язык.

Размещение информации на языках народов России или иностранных допускается, но лишь дополнительно. Основной текст должен быть на русском. Изменения не касаются фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания. Поэтому, например, Ozon и Wildberries не будут менять вывески и таблички, поскольку эти названия зарегистрированы как товарный знак.

На фоне нововведений АвтоВАЗ уже русифицировал названия комплектаций своих автомобилей: Life теперь называется «Практик», а Techno — «Техно». Внесли изменения и некоторые производители из Китая. По данным Autonews.ru, названия моделей и комплектаций заменили Tenet, Chery, Jetour, Li Auto, Geely, Belgee, Changan, FAW и Voyah.