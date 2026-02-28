Украинский оборонный стартап Fire Point, ранее представившая крылатую ракету FP-5 «Фламинго» показал пуск новой украинской баллистической ракеты FP-7 — «Пеликан». В соцсетях производителя выложено видео, на котором ракета запускается с наземной платформы.

Дальность поражения FP-7 заявлена до 200 км, максимальная скорость составляет 1500 м/с, а точность стрельбы оценивается круговым отклонением в 14 метров. Масса боевой части составляет 150 кг.

Конструктивно новая ракета использует базу от зенитных управляемых ракет 48Н6 (5В55Р), применяемых в комплексах С-300ПМ1/ПС. Известно, что эти ЗУР могут использоваться и против наземных целей, что, по мнению экспертов, открывает для разработчика перспективу создания в будущем собственного зенитного ракетного комплекса.

Появление у ВСУ собственных баллистических ракет представляет новую серьезную угрозу.

«Их перехват является значительно более сложной технической задачей по сравнению с борьбой против крылатых ракет и беспилотников, поскольку терминальный участок их траектории проходит в режиме пикирования под углом до 90 градусов, что требует как максимального угломестного сектора обзора радаров подсвета и ЦУ ЗРК с углами возвышения лучей до 90 градусов, так и, желательно, зенитных ракет с активными РГСН. Более того, временное окно на перехват FP-7 составит 25 — 17 с. В перспективе это может создать существенные проблемы как для объектов в прифронтовой полосе, так и на линии боевого соприкосновения, а также во всех приграничных областях», — считает военный аналитик и автор телеграм-канала «Русское оружие» Евгений Даманцев.

Для каких регионов представляет опасность «Пеликан»



В радиусе действия этих ракет пребывают Курск, Белгород, Брянск, Воронеж, Орёл, Старый Оскол, северные районы Крыма, Запорожская область и города ДНР.

«Ключевым фактором, определяющим реальную опасность нового оружия, станут объемы его серийного производства. Несмотря на то, что первоначальные заявления о темпах выпуска ракет „Фламинго“ не соответствовали действительности, спустя полгода их применение заметно участилось, что указывает на наращивание производственных мощностей», — добавил Даманцев.

Fire Point заявило продолжение разработок ракет и обещает в этом году подготовить ракету FP-9 — более тяжёлую и дальнобойную с заявленным радиусом 800—850 км и боевой частью до 800 кг. В таком исполнении она теоретически способна достать до Москвы и Санкт-Петербурга.