Канада удовлетворила требование бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и сняла с него санкции. Об этом говорится в официальной газете канадского правительства Canada Gazette.

Для исключения Чубайса из санкционных списков имелись «веские основания», сообщается в опубликованном постановлении.

Экс-главе «Роснано» разрешен въезд в Канаду, а граждане страны могут вести с ним бизнес. Будет ли Чубайс фактически участвовать в каких-либо подобных сделках, неизвестно, отмечается в публикации.

Канада ввела санкции против экс-главы «Роснано» в июне 2025 года. Чубайс подал иск в канадский Федеральный суд. Он заявил, что был включен в черный список после того, как соратники оппозиционера Алексея Навального «по собственному усмотрению» внесли Чубайса в перечень лиц, которые поддерживают действия России на Украине.

Чубайс приложил к заявлению автобиографию, в которой описал свою «историческую» оппозиционность президенту России Владимиру Путину, протест против начала военной операции на Украине и связанный с этим отъезд из РФ.

Чубайс также проинформировал канадского министра иностранных дел о том, что в России к нему и другим менеджерам «Роснано» предъявлен иск на 12 млрд рублей. Суд в рамках обеспечительных мер по иску наложил арест на денежные средства и имущество 13 бывших руководителей госкорпорации, включая Чубайса.

Анатолий Чубайс руководил «Роснано» с 2008 по 2020 год. После начала военной операции на Украине он покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными финансовыми организациями и с тех пор живет за границей.