Судебные приставы запустили исполнение ареста имущества и счетов экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса по второму иску компании к своим бывшим топ-менеджерам на 11,9 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на судебные и другие материалы.

Решение об аресте Арбитражный суд Москвы принял 24 декабря, тем самым удовлетворив ходатайство «Роснано» в рамках обеспечительных мер. Теперь по нему открыто исполнительное производство, следует из документов.

По решению суда, аресту подлежат денежные средства и другие активы Чубайса и еще 12 человек. Все они значатся ответчиками по иску о взыскании убытков, связанных с провалом многомиллиардного проекта создания магниторезистивной памяти с произвольным доступом MRAM.

«Роснано» в 2011 году объявила о запуске проекта по созданию MRAM совместно с французской компанией Crocus Technology. Сумма сделки составляла $300 млн (более 8 млрд рублей по курсу того периода), при этом предполагалось, что инвестиции российской стороны составят меньше половины — около $140 млн (3,8 млрд рублей). В рамках соглашения была создана компания Crocus Nano Electronics (CNE) и обещано строительство в России в течение двух лет завода по производству памяти следующего поколения. Он должен был выпускать до 1000 пластин MRAM в неделю, потенциальный объем продукции проекта на мировом рынке оценивали в $40 млрд в год. В проект в итоге было вложено почти 12 млрд рублей, однако производство так и не появилось.

«Роснано» в иске к Чубайсу и другим бывшим руководителям утверждает, что при реализации проекта они руководствовались личными вознаграждениями, а не интересами компании. По ее мнению, они сознательно игнорировали риски и не защитили инвестиции, «умышленно нарушали внутренние нормативные акты, бесконтрольно увеличивали финансирование и игнорировали замечания к проекту».

В апреле 2025 года судебные приставы открыли исполнительное производство об аресте активов Чубайса, который также был наложен Арбитражным судом Москвы по первому иском «Роснано». В нем компания требует от Чубайса и еще семи человек возместить убытки от проекта по созданию электронных пластиковых дисплеев нового поколения, сумма иска составляет 5,6 млрд рублей.

В 2010 году сообщалось, что «Роснано» и британская компания Plastic Logic подписали соглашение о намерениях по производству пластиковых дисплеев, которые в перспективе заменят традиционные дисплеи на основе кремния. В рамках договоренности планировалось создать вторую производственную площадку Plastic Logic в Зеленограде (город в составе Москвы). «Роснано» собиралась профинансировать проект и заявляла, что уже к 2015 году рассчитывает охватить 10% мирового рынка в этой сфере.

Объясняя подачу иска, представитель «Роснано» Евгений Фролов заявил, что несмотря на неэффективность проекта и невозвратность инвестиций, его финансирование продолжалось 10 лет.

Анатолий Чубайс руководил «Роснано» с 2008-го по 2020 год. После начала военной операции на Украине он покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными финансовыми организациями и с тех пор живет за границей.

В октябре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал добиться экстрадиции Чубайса в Россию из-за результатов проведенной им реформы электроэнергетики. В начале 2025 года депутаты Андрей Картаполов и Андрей Луговой попросили Следственный комитет проверить деятельность Чубайса на наличие преступлений.