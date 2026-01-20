Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс покинул пост председателя попечительского совета Фонда Гайдара. Об этом пишет РБК со ссылкой на члена попечительского совета, бывшего министра экономики и руководителя Фонда международных молодежных обменов Андрея Нечаева.

Новым председателем попечительского совета на заседании был избран экс-заместитель министра экономики, глава совета Международного банковского института им. Анатолия Собчака Сергей Васильев, рассказал Нечаев. Сам Васильев не ответил на вопрос издания о назначении.

Фонд Егора Гайдара был создан в 2010 году при участии Анатолия Чубайса, экс-главы Минфина Алексея Кудрина и президента Сбербанка Германа Грефа. Чубайс возглавлял попечительский совет организации с момента его основания. Целями фонда названо «продвижение либеральных ценностей и популяризация идей и наследия Егора Гайдара».

После начала военной операции на Украине Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными финансовыми организациями и покинул страну. В мае 2024 года стало известно, что он открыл в университете Тель-Авива Центр российских исследований (CRS) и стал «организатором группы спонсоров». Организация ставит своей задачей «комплексное исследование возможного будущего России на основе анализа событий ее недавнего прошлого».

В октябре того же года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал добиться экстрадиции Чубайса в Россию из-за результатов проведенной им реформы электроэнергетики. В начале 2025 года депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой попросили Следственный комитет проверить деятельность Чубайса на наличие преступлений.

В декабре минувшего года компания «Роснано», которую с 2008 по 2020 годы возглавлял Чубайс, подала в Арбитражный суд Москвы иск против него и других экс-руководителей. Претензии касаются проекта создания оперативной памяти нового поколения, в который было вложено 12 млрд рублей. По версии «Роснано», все инвестиции в проект были потрачены «на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием».

В конце декабря суд в рамках обеспечительных мер по иску наложил арест на денежные средства и имущество 13 бывших руководителей компании, включая Анатолия Чубайса.

Сергей Васильев, ставший новым главой попечительского совета Фонда Гайдара вместо Чубайса, в начале 1990-х годов занимал должность председателя постоянной комиссии по экономической реформе Ленсовета, а также руководил рабочим центром экономических реформ при правительстве.

В 1994 году был назначен заместителем министра экономики и проработал на этой позиции до 1997 года. После этого занял пост первого заместителя руководителя аппарата кабинета министров.

С 1998 по 1999 год выступал в качестве председателя правления Международного инвестиционного банка. В 1999 году занял пост главы Международного Центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр».

С 2001 по 2007 год Васильев был сенатором Совета Федерации от Ленинградской области. В 2007 году вошел в правление «Внешэкономбанка», где также занимал позицию заместителя председателя с 2007 по 2019 год.