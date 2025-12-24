Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «Роснано» и в рамках обеспечительных мер арестовал денежные средства и имущество нескольких экс-руководителей компании, в том числе Анатолия Чубайса. Иск был подан 12 декабря.

Также под арест попало имущество бывших членов правления компании, включая Юрия Удальцова, Олега Киселева, Владимира Аветисяна, Сергея Калюжного, кураторов проекта — Андрея Кушнарева и Дмитрия Лисенкова.

Ответчиками по делу проходят 13 человек.

Решение суда было принято по иску «Роснано» к бывшему руководству о взыскании убытков по Crocus. Проект был утвержден госкорпорацией в 2011 году и направлен создание производства магниторезистивной оперативной памяти MRA в России. По данным «Роснано», все инвестиции в Crocus были потрачены «на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием».

В частности, директор «Роснано» по особым поручения Евгений Фролов утверждал, что в начале работы над проектом члены правления, а также кураторы проекта Crocus проигнорировали сопряженные технологические риски и не создали механизмов, обеспечивающих защиты прав компании.

Арбитражный суд арестовал имущество Чубайса «в пределах заявленных исковых требований» в размере 11,9 млрд руб. В «Роснано» пояснили, что обеспечительные меры необходимы, так как ответчики могут вывести активы за пределы России.

В январе депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой попросили Следственный комитет проверить Чубайса на предмет совершения преступлений, а Генпрокуратуру — предоставить данные о возбужденных в отношении него уголовных делах.

Картаполов пояснил RTVI, что деятельность Чубайса могла подорвать финансовые возможности страны, которая в результате недосчиталась денег, крайне необходимых с учетом проведения военной операции на Украине.